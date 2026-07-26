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बिहार हिंसा पर एक्शन मोड में पुलिस: भागलपुर, सारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में उपद्रवियों पर शिकंजा

बिहार हिंसा मामले में पुलिस एक्शन मोड में है. भागलपुर, सारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. भागलपुर सीनियर SP ने कल हुई हिंसा को लेकर बताया गया है कि 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और 155 लोगों की पहचान की गई है, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:29 PM IST
बिहार हिंसा पर एक्शन मोड में पुलिस: भागलपुर, सारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में उपद्रवियों पर शिकंजा
Image Credit: बिहार हिंसा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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