/बिहार हिंसा पर एक्शन मोड में पुलिस: भागलपुर, सारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में उपद्रवियों पर शिकंजा

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बिहार बंद और नीट पेपर लीक विवाद के दौरान 25 जुलाई को भड़की हिंसा, आगजनी और पथराव के बाद अब राज्य की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं. भागलपुर, सारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. इसी क्रम में भागलपुर के तिलकामांझी में कल हुए उपद्रव और हिंसक प्रदर्शन की घटना के बाद भागलपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच शुरू की.
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान 155 संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान की गई है. इन सभी की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं ताकि आम लोग भी उनकी पहचान में पुलिस की मदद कर सकें. पुलिस के अनुसार, चिन्हित संदिग्धों में कई लड़कियां भी शामिल हैं. पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और लोगों से अपील की है कि यदि जारी तस्वीरों में किसी की पहचान होती है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने इस मामले में अब तक 40 से अधिक संदिग्ध पत्थरबाजों को हिरासत में लेने की जानकारी दी है.
सारण में उपद्रवियों पर प्रशासन की सख्ती
वहीं, 25 जुलाई को बिहार बंद और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं के बाद सारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए जिला पुलिस की विशेष टीम लगातार काम कर रही है. पुलिस के अनुसार, आईटीबीपी, एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है.
उपद्रवियों की पहचान ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, मीडिया के वीडियो और जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए वीडियो के आधार पर की जा रही है. अब तक करीब 350 लोगों की स्पष्ट पहचान की जा चुकी है, जबकि अन्य लोगों की पहचान और तलाश जारी है. उपद्रवियों ने तरैया थाना की एक पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा. घटना के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. साइबर टीम को इंटरनेट मीडिया पर विशेष निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अफवाह फैलाने, भ्रामक पोस्ट साझा करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
सीतामढ़ी में भी एक्शन मोड में पुलिस
वहीं, सीतामढ़ी में नीट परीक्षा पेपर लीक कांड की आड़ में हुए उग्र प्रदर्शन और हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान के लिए सीतामढ़ी पुलिस ने 159 संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर दी है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर सभी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. डुमरा थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर इन आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जारी तस्वीरों में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान बताने वाले व्यक्ति की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है.
भागलपुर से अश्वनी कुमार, छपरा से राकेश कुमार सिंह और सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण की रिपोर्ट