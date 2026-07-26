/बिहार हिंसा पर एक्शन मोड में पुलिस: भागलपुर, सारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में उपद्रवियों पर शिकंजा

सीतामढ़ी में भी एक्शन मोड में पुलिस

वहीं, सीतामढ़ी में नीट परीक्षा पेपर लीक कांड की आड़ में हुए उग्र प्रदर्शन और हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान के लिए सीतामढ़ी पुलिस ने 159 संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर दी है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर सभी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. डुमरा थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर इन आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जारी तस्वीरों में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान बताने वाले व्यक्ति की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है.