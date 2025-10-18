Advertisement
BJP को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका, छपरा से प्रत्याशी छोटी कुमारी का नामांकन रद्द, खेसारी लाल यादव को मिला वॉकओवर!

Chhapra Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 में छपरा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है. बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी का नामांकन रद्द हो गया, जिससे राजद उम्मीदवार भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को वॉकओवर मिला है. छोटी कुमारी स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता मानी जाती हैं, लेकिन पर्चा खारिज होने से बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:16 PM IST

छोटी कुमारी का नामांकन रद्द
Chhapra Vidhan Sabha Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन को दो बड़े झटके लगे हैं. सबसे पहले, सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में नामांकन जांच के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया. वहीं अब खबर आ रही है कि एनडीए को सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र में एक और बड़ा झटका लगा, जहां भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी का नामांकन तकनीकी खामियों के कारण खारिज कर दिया गया है, जिससे माना जा रहा है अब राजद उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को सांकेतिक वॉकओवर मिल गया है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रही. वजह यह थी कि यहां भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और बीजेपी की छोटी कुमारी के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन नामांकन जांच के दौरान अचानक हालात बदल गए. जानकारी के अनुसार, बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद राजद उम्मीदवार भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को सांकेतिक वॉकओवर मिल गया है. 

छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले की एक जानी-पहचानी नेता हैं. वे वर्तमान में छपरा जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला था, क्योंकि पार्टी ने इस बार मौजूदा विधायक सी.एन. गुप्ता का टिकट काटा था. हालांकि नामांकन पत्र में तकनीकी खामियों की वजह से उनका पर्चा खारिज हो गया. सूत्रों के मुताबिक, नामांकन में जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि में त्रुटि पाई गई, जिसके कारण निर्वाचन अधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया. फिलहाल पार्टी इस पर समीक्षा कर रही है.

छपरा विधानसभा सीट खेसारी लाल यादव का गृह क्षेत्र माना जाता है. उनके परिवार की इस इलाके में मजबूत जमीनी पहचान है. भोजपुरी सिनेमा में बड़ी लोकप्रियता हासिल करने के बाद अब खेसारी राजनीति में उतरे हैं. उन्हें राजद ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में भेजा है. छोटी कुमारी के नामांकन रद्द होने से अब चुनावी चुनौती लगभग खत्म हो गई है. राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह वॉकओवर राजद के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पार्टी को इस सीट पर बिना संघर्ष जीत मिल सकती है.

छोटी कुमारी का पर्चा रद्द होने के बाद बीजेपी के अंदर नाराजगी के सुर सुनाई दे रहे हैं. पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि इतनी अहम सीट पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी.

