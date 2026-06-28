/धमाके से कांपा छपरा! किराना दुकान में बम फटने से उड़े परखच्चे, एक की मौत, दूसरा गंभीर

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सारण जिला में एक किराना दुकान में 28 जून, 2026 दिन रविवार की सुबह जोरदार बम ब्लास्ट हुआ. इस बम ब्लास्ट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. विस्फोट इतना तेज था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए और आसपास के लोग दहशत में आ गए. घटना मकेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघा कोल पंचायत के हैजलपुर ढाला स्थित किराना दुकान में घटी.
घटना में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान नौकाढा गांव निवासी स्वर्गीय सुरेश राय के पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है.
घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. विस्फोट किस कारण हुआ और दुकान में बम कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है. वहीं, दूसरे घायल का इलाज जारी है.
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस की ओर से आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
रिपोर्ट: राकेश सिंह