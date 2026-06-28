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धमाके से कांपा छपरा! किराना दुकान में बम फटने से उड़े परखच्चे, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Saran Bomb Blast: सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघा कोल पंचायत के हैजलपुर ढाला स्थित एक किराना दुकान में 28 जून, 2026 दिन रविवार सुबह को हुए जोरदार बम ब्लास्ट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:37 PM IST
धमाके से कांपा छपरा! किराना दुकान में बम फटने से उड़े परखच्चे, एक की मौत, दूसरा गंभीर
Image Credit: (Z News) सारण में किराना दुकान में भीषण बम ब्लास्टSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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