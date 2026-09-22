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Bihar Crime: वैशाली में बमबारी से पूरे इलाके में दहशत, छपरा में युवक की हत्या से हड़कंप

वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र के करहटिया बुजुर्ग गांव निवासी रामनाथ राय के घर पर सोमवार की रात को बदमाशों ने बम से जानलेवा हमला किया. इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं, सारण जिले के छपरा नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित हवाई अड्डा परिसर में सोमवार की रात एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 22, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:25 AM IST
Bihar Crime: वैशाली में बमबारी से पूरे इलाके में दहशत, छपरा में युवक की हत्या से हड़कंप
Image Credit: वैशाली में बमबारी से पूरे इलाके में दहशत (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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