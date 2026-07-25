/BSF हवलदार अजय सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई, साथी जवान की गोली से गई थी जान

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पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) कैंप में हुई अचानक गोलीबारी की घटना में बिहार के लाल और अजय कुमार सिंह (51 वर्ष) शहीद हो गए. जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव सारण जिले के मांझी नगर पंचायत स्थित उत्तर टोला पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के अनुसार, मालदा स्थित बीएसएफ कैंप में क्वार्टर गार्ड की सजा से नाराज जवान शिवम कुमार मिश्रा ने अपने तीन साथी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस दर्दनाक घटना में दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें मांझी निवासी हवलदार अजय कुमार सिंह भी शामिल थे.
अजय कुमार सिंह अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे. उनके दूसरे भाई अभय सिंह आईटीबीपी में डीएसपी हैं, तीसरे भाई अमर सिंह मुजफ्फरपुर में कल्याण पदाधिकारी हैं, जबकि सबसे छोटे भाई अमन सिंह भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात हैं. परिवार में उनकी पत्नी और एक अविवाहित पुत्री हैं.
करीब 15 वर्ष पहले उनके पिता और भूतपूर्व सैनिक मदन सिंह का निधन एक दुर्घटना में हो गया था. अब बेटे की शहादत ने परिवार को एक और गहरा सदमा दे दिया है.
मांझी घाट पर पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ हवलदार अजय कुमार सिंह का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने वीर साथी को अंतिम सलामी दी. मांझी थाना प्रभारी विनोद कुमार समेत सेना और सुरक्षा बल के कई अधिकारी एवं जवान अंतिम यात्रा में शामिल हुए.
अंतिम विदाई के समय पूरा मांझी घाट भारत माता की जय और अजय कुमार सिंह अमर रहें के नारों से गूंज उठा. हजारों की संख्या में ग्रामीण और शुभचिंतक अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. नम आंखों और भारी मन से सभी ने उन्हें अंतिम विदाई दी.
शहीद हवलदार अजय कुमार सिंह की शहादत ने पूरे सारण जिले को गमगीन कर दिया है. गांव के लोगों ने कहा कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका यह त्याग हमेशा याद रखा जाएगा.
रिपोर्ट: राकेश सिंह