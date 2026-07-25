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BSF हवलदार अजय सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई, साथी जवान की गोली से गई थी जान

BSF Havildar Ajay Kumar Singh: मांझी घाट पर पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ हवलदार अजय कुमार सिंह का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने वीर साथी को अंतिम सलामी दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:54 PM IST
BSF हवलदार अजय सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई, साथी जवान की गोली से गई थी जान
Image Credit: (Z News) नम आंखों से BSF हवलदार अजय सिंह को अंतिम विदाई

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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