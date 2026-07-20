/सारणः तरैया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की दर्दनाक मौत, पांच घायल

सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में रविवार (19 जुलाई) की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तरैया के गंडार डबल ब्रेकर के पास लालगंज से गोपालगंज जा रही बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस के नीचे दब जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई. काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बस के नीचे से निकाला गया.