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सारणः तरैया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की दर्दनाक मौत, पांच घायल

Saran Bus Accident: बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई. काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बस के नीचे से निकाला गया.

Written ByRAKESH KUMAR SINGH
Published: Jul 20, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:47 AM IST
सारणः तरैया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की दर्दनाक मौत, पांच घायल
Image Credit: तरैया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की दर्दनाक मौत, पांच घायल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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