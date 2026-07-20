/सारणः तरैया में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की दर्दनाक मौत, पांच घायल

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सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में रविवार (19 जुलाई) की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तरैया के गंडार डबल ब्रेकर के पास लालगंज से गोपालगंज जा रही बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस के नीचे दब जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई. काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बस के नीचे से निकाला गया.
मृतक की पहचान वैशाली जिले के आरा विशुनपुर निवासी मो असगर के रूप में हुई है. घटनास्थल पर मौजूद गांव वालों ने तुरंत बस में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर घायल और दबे लोगों को बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई, वह बस के नीचे दब गया था. इस वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. उसे निकालने के लिए जेसीबी बुलाई पड़ी.
घटना की सूचना मिलते ही तरैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई है और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया जारी है. लोगों के मुताबिक, तेज रफ्तार या बस के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ. इस दर्दनाक हादसे के बाद बारात की खुशियां मातम में बदल गईं और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.