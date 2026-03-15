Chapra News: 2000 के उस खूनी 'जेल ब्रेक' के हीरो अर्जुन लाल सम्मानित, जल्द बड़े पर्दे पर दिखेगी जांबाजी की ये कहानी

Chapra News: सन् 2000 के दशक में घटित चर्चित छपरा जेल ब्रेक कांड आज भी लोगों की यादों में जिंदा है. उस समय जेल में बंद कैदियों ने उत्पात मचाते हुए जेल पर कब्जा करने की कोशिश की थी और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने की योजना भी बनाई थी. हालात इतने बिगड़ गए थे कि जेल के अंदर लगातार गोलियां चल रही थीं, जिसे देखकर कई पुलिसकर्मी पीछे हट गए थे. ऐसे कठिन समय में तत्कालीन एसपी कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला. इसी दौरान पुलिस अधिकारी अर्जुन लाल और एसपी के बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की. इस कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक अपराधी जेल के अंदर ही ढेर हो गए और कैदियों का मनोबल टूट गया. बाद में बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने हालात पूरी तरह काबू में किए और बड़े जेल ब्रेक की साजिश नाकाम हो गई.

राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मान

इस साहसिक कार्रवाई के लिए लगभग 23–24 वर्षों बाद, इस वर्ष Republic Day के अवसर पर दिल्ली में अर्जुन लाल और कुंदन कृष्णन को President Police Medal for Gallantry से सम्मानित किया गया. इतने वर्षों बाद मिले इस सम्मान से क्षेत्र के लोगों में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई. यह सम्मान न केवल उनके साहस की पहचान है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है.

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बनियापुर में भव्य समारोह

अर्जुन लाल के सम्मान में बनियापुर क्षेत्र में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए. समारोह में वक्ताओं ने कहा कि जिन पुलिस पदाधिकारियों ने अपने कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति कायम की, उनका सम्मान होना समाज के लिए प्रेरक है. उपस्थित लोगों ने शॉल और सम्मान पत्र देकर अर्जुन लाल को सम्मानित किया और आयोजकों की सराहना की.

यादें और आने वाली फिल्म

सम्मान समारोह में अर्जुन लाल ने उस दौर की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी कायम रखना है. उन्होंने यह भी बताया कि छपरा जेल ब्रेक कांड पर जल्द ही एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जिससे नई पीढ़ी को उस दौर की वास्तविक घटनाओं और पुलिस की बहादुरी के बारे में जानने का अवसर मिलेगा. वक्ताओं ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे साहसिक उदाहरणों से सीख लेने की आवश्यकता है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह