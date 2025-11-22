Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Saran

Chapra News: तीन मासूमों की मौत से एकमा में मातम, खेल-खेल में पोखरे तक पहुंचे और डूब गए

एकमा थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए हादसे में तीन मासूमों की डूबकर मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया. बच्चे घर के पास खेलते-खेलते अचानक मछली पालन वाले पोखरे तक पहुंच गए. काफी देर तक वापस न आने पर जब ग्रामीणों ने खोजबीन की तो पोखरे से एक-एक कर तीनों के शव मिले.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:29 PM IST

एकमा में पोखरे में डूबकर तीन मासूमों की मौत
एकमा में पोखरे में डूबकर तीन मासूमों की मौत

एकमा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना हुई, जिसमें तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब घर के आसपास खेल रहे बच्चे अचानक पास के मछली पालन वाले पोखरे की ओर चले गए. परिवार और ग्रामीणों को किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि बच्चे कब घर से दूर पोखरा तक पहुंच गए. जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई.

बच्चों की तलाश के दौरान ग्रामीणों की नजर पोखरे में तैरते एक शव पर पड़ी. तुरंत लोग पानी में उतरे और बच्चे को बाहर निकालने लगे. इसी बीच उनके पैरों के नीचे दो और शव महसूस हुए. तीनों बच्चों का एक साथ मिलना देखकर पूरे गांव में चीत्कार मच गई. सभी को आनन-फानन में एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

तीनों मासूम बच्चों में से उज्ज्वल कुमार (4 वर्ष, पुत्र मनोज मांझी, धनवती गांव निवासी) और तान्या कुमारी (3 वर्ष, पुत्री सरोज मांझी) आपस में चचेरे भाई-बहन थे. इन दोनों के अलावा, तीसरी बच्ची सोनी कुमारी (6 वर्ष) थी, जो सिवान जिले के पकवालिया गांव की रहने वाली थी.

घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया. परिजन बेहोश होकर गिर रहे थे. ग्रामीणों ने बताया कि तीनों बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे और किसी ने नहीं सोचा था कि वे पोखरे के इतने करीब चले जाएंगे. लोगों का कहना है कि अगर समय पर किसी की नजर पड़ जाती तो शायद यह हादसा टल सकता था.

एकमा थानाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह ने बताया कि यह अत्यंत दुखद घटना है. प्राथमिक जांच में साफ हुआ कि तीनों बच्चों की मौत पोखरे में डूबने से हुई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

इनपुट- राकेश कुमार सिंह

Chapra News

Bihar News
