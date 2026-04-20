Indian Railway: छपरा से कोलकाता जाने वाले यात्रियों की मौज, रेलवे समर स्पेशल ट्रेन का देखें शेड्यूल और स्टॉपेज

Indian Railway: गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने छपरा-कोलकाता के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन (05156/05155) चलाने का फैसला लिया है. यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी और प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों को आरामदायक और सुगम यात्रा का विकल्प देगी. इस ट्रेन में अलग-अलग श्रेणियों के 22 कोच शामिल होंगे.
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Indian Railway: गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को दखते हुए रेलवे विभाग ने ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इस निर्णय से यात्रियों में काफी उत्साह है. इस ट्रेन की चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और उनका यात्राल पहले सा ज्यादा सुगम हो सकता है.
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 05156/05155 छपरा-कोलकाता-छपरा ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का संचालन एक सफ्ताह में यह ट्रेन 2-2 बार छपरा से कोलकाता के लिए और फिर कोलकाता से छपरा के लिए रवाना होगी. इस स्पेशल ट्रेन के चलने के बाद छपरा से कोलकाता के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
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जानकारी के अनुसार, 05156 छपरा-कोलकाता स्पेशल ट्रेन 20 और 27 अप्रैल 2026 (प्रत्येक सोमवार) को छपरा से दोपहर 3:10 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन दिघवारा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बरौनी, किऊल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान, बैण्डेल और नैहाटी होते हुए अगले दिन सुबह 6:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
वहीं वापसी में 05155 कोलकाता-छपरा स्पेशल ट्रेन 21 और 28 अप्रैल 2026 (प्रत्येक मंगलवार) को कोलकाता से सुबह 8:25 बजे प्रस्थान कर उन्हीं प्रमुख स्टेशनों से होते हुए रात 11:10 बजे छपरा पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, एसी थर्ड, एसी सेकंड और एसी फर्स्ट/सेकंड श्रेणी के कोच शामिल होंगे. इसके अलावा लगेज और जनरेटर कोच की भी व्यवस्था रहेगी.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह