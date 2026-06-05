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Chhapra News: कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव से लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत तो मची अफरा-तफरी, प्रशासन ने तुरंत उठाया ये कदम

Chhapra Gas Leak: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढा स्थित रामा कोल्ड स्टोरेज में गुरुवार (04 जून) की देर रात गैस रिसाव की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया है और उसके लाइसेंस की जांच-पड़ताल की जा रही है.

Written By  RAKESH KUMAR SINGH|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:59 AM IST

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छपरा में गैस लीक से हड़कंप
छपरा में गैस लीक से हड़कंप

Chhapra Cold Storage Ammonia Gas Leak: छपरा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढा स्थित रामा कोल्ड स्टोरेज में गुरुवार (04 जून) की देर रात गैस रिसाव की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुई इस घटना से आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई. गैस के प्रभाव के कारण कई लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन तथा घुटन की शिकायत होने लगी. स्थिति बिगड़ते देख बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे. अमोनिया गैस के रिसाव के चलते लोगों को परेशानी होने लगी थी.

स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना प्रशासन को दिए जाने के बाद राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. छपरा सदर अस्पताल से एंबुलेंस को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई. प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों को सतर्क रहने तथा प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. 

गैस रिसाव से प्रभावित कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, सभी प्रभावित लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया और उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन देर रात हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते गैस रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. कई लोगों ने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

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घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ राम पुकार सिंह और एसडीएम नीतेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मामले की जांच करते हुए तत्काल प्रभाव से कोल्ड स्टोरेज को बंद करने का आदेश दिया है. फिलहाल कोल्ड स्टोरेज को बंद कर कर आसपास के क्षेत्र में केमिकल और पानी की छिड़काव कराई जा रही है. जिससे अमोनिया गैस का प्रभाव कम हो सके.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसे प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इस मामले में एसडीएम नितेश कुमार ने जनाकारी देते हुए बताया कि स्थिति नियंत्रण में है. सुरक्षा के तौर पर केमिकल और पानी का छिड़काव आसपास के क्षेत्र में कराया जा रहा है. फिलहाल, कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया है और उसके लाइसेंस की जांच-पड़ताल की जा रही है.

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