छपरा दिल-दहलाने वाली घटनाः आपसी विवाद में छत से कूदे पति-पत्नी, युवक की मौत, पत्नी गंभीर घायल

Chhapra News: सारण के छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र सरोवर के समीप बुधवार के देर रात एक दिल-दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां आपसी विवाद के बाद पति ने तीन मंजिला मकान की छत से छलांग लगा दी. पति के इस कदम से पत्नी ने भी छत से छलांग लगा दी. इस दर्दनाक हादसे में पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है. महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मृतक की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ा गांव निवासी पिंटू सिंह के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि युवक पेशे से वेल्डर था और छपरा शहर में बन रहे डबल डेकर पुल निर्माण कार्य से भी जुड़ा हुआ था. वहीं उसकी पत्नी प्रिया सिंह भेल्दी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की रहने वाली है. जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान छत से कूदते समय पिंटू सिंह का सिर मकान के छज्जे से टकरा गया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं प्रिया सिंह सीधे नीचे झाड़ी में गिरी, जिससे उसका एक पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपति के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

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बुधवार (25 मार्च) की रात विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने आवेश में आकर यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को झाड़ी से निकालकर तुरंत छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पिंटू सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रिया सिंह का इलाज जारी है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. मामले की जांच जारी है.

बताया जाता है कि दोनों की शादी करीब चार वर्ष पूर्व हुई थी, पारिवारिक कलह के कारण पत्नी कुछ समय पहले मायके चली गई थी और इंदौर में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी, लेकिन बाद में दोनों फिर साथ रहने लगे थे. इसके बावजूद आपसी विवाद खत्म नहीं हुआ और अंततः यह दर्दनाक घटना घटित हो गई.

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

रिपोर्ट- राकेश