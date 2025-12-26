Chhapra Crime: जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, दूसरे पर धारदार हथियार से हमला, मची दहशत

Chhpra Crime News: छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर गांव में अपराधियों ने बेखौफ होकर दो अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया. घटना में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जबकि दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया. गोली लगने से घायल युवक की पहचान लाल यादव, पिता कामेश्वर राय के रूप में हुई है. घायल लाल यादव ने बताया कि वह अपने आरओ प्लांट से मोबाइल लेकर घर लौट रहा था, तभी गांव के ही लालबाबू राय के पुत्र रणजीत राय और राहुल राय, एक अन्य युवक के साथ बाइक से पहुंचे और पीछे से आकर उस पर गोली चला दी, जिसके बाद सभी फरार हो गए. अपराधी यहीं नहीं रुके. आगे बढ़ते हुए उन्होंने गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की और उस पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायल की पहचान शैलेश राय के रूप में हुई है. शैलेश राय ने बताया कि उसका जमीनी विवाद पहले से लालबाबू राय से चल रहा है. आरोप है कि लालबाबू राय अपने पुत्रों के साथ मौके पर पहुंचे, पहले मारपीट की और विरोध करने पर उसके सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया. घटना में लाल यादव के कमर में गोली लगी है. दोनों घायलों को सदर अस्पताल छपरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने लाल यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

उधर भागलपुर के नवगछिया में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान पिंटू कुमार, पिता जवाहर यादव, निवासी भवानीपुर, रंगरा चौक के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक पिंटू कुमार दियारा क्षेत्र में अपने खेत में खाद छिड़काव कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने बेरहमी से पिंटू के सिर में चार गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पारिवारिक रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

छपरा से राकेश कुमार और भागलपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट