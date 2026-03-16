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छपरा में नाबालिग से गैंगरेप-हत्याकांडः पीड़ित परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले- बेटी और अपराधी की कोई जात नहीं होती

Pappu Yadav News: छपरा गैंगरेप और हत्याकांड मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. महिला सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सख्त कानून बनना चाहिए, जिसमें बलात्कार जैसे मामलों में अधिकतम 6 महीने के भीतर सजा सुनिश्चित हो.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:52 AM IST

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पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव
पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव

Chhapra Gang Rape-Murder Case: छपरा के डेरनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज (सोमवार, 16 मार्च) डेरनी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली. पप्पू यादव ने इस दौरान पीड़ित परिवार का आर्थिक सहयोग करते हुए बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. पूर्णिया सांसद ने कहा कि बेटी और अपराधी की कोई जात नहीं होती है. बेटी पूरे समाज की होती है और अपराधी सिर्फ अपराधी होता है. उन्होंने कहा कि हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म और प्रेम प्रंसग में यह मामला काफी संवेदनशील बन गया है. पुलिस को इस मामले में जल्द ही साक्ष्य के साथ कार्यवाही करे.

सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा कि इस मामले में अपराधी का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड की निगरानी में और सीसीटीवी कैमरे के सामने कराई जाए तथा पूरी रिपोर्ट पुलिस प्रशासन सार्वजनिक करे, ताकि सच सामने आ सके. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए समाज को आगे आना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बिहार में सख्त कानून बनना चाहिए, जिसमें बलात्कार जैसे मामलों में अधिकतम 6 महीने के भीतर सजा सुनिश्चित हो.

ये भी पढ़ें- पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह के ड्राइवर के घर डकैती, एक घंटे तक दहशत में रहा परिवार

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सदन में उठाएंगे यह मुद्दा- पप्पू यादव

पूर्णिया सांसद ने कहा कि बेटियों के सवाल पर वह चुप नहीं बैठेंगे और इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले को धारा 302 तक सीमित कर डायवर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला बलात्कार या बलात्कार के प्रयास से जुड़ा हो सकता है. पप्पू यादव ने पुलिस से मांग की है कि कॉल डिटेल और सर्विलांस के जरिए अपराधी की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 11 मार्च को नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद किया गया था. मृतका के परिवार ने गांव के ही 5 लोगों पर सामुहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि पांच दरिंदों ने पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर लड़की को घसीटकर कुएं में फेंक दिया. उन लोगों के पहुंचने से पहले लड़की की डूबने से मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सोनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था. उन्होंने FSL टीम बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई थी. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 4 अबतक फरार हैं.

रिपोर्ट- राकेश सिंह

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