जिस थाने में करती थी काम, वहीं पुलिस वाहन ने रसोईया को कुचला, छपरा में सनसनी

Chhapra Nagar Police Station: थाना परिसर मे गाड़ी से दबकर महिला की मौत हो गई. महिला थाना में रसोईया की कम करती थी. ALTF के गाड़ी के टक्कर से हादसा हुआ. निजी ड्राइवर और सिपाही पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:56 AM IST

थाना परिसर में मौत का तांडव! ALTF की गाड़ी ने रसोईया को कुचला
थाना परिसर में मौत का तांडव! ALTF की गाड़ी ने रसोईया को कुचला

Chhapra News: छपरा में नगर थाना परिसर के भीतर शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें थाने में रसोइया का काम करने वाली महिला की स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुरहट्टी निवासी आरती देवी (45 वर्ष) पत्नी गोविंद जी प्रसाद के रूप में की गई है. आरती देवी पिछले कई वर्षों से नगर थाना और पुलिस अधिकारियों के यहां रसोई का काम करती थीं. बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली यह महिला घर-घर खाना बनाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर भोजन बनाने के बाद आरती देवी थाने परिसर के बाहर बर्तन धो रही थीं. इसी दौरान एएलटीएफ में चलने वाली एक निजी स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में पहले एक अन्य गाड़ी में टक्कर मारते हुए सीधे आरती देवी के ऊपर चढ़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मियों के साथ-साथ आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. हादसे की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की.

मामले पर जानकारी देते हुए एसडीपीओ सदर राम पुकार सिंह ने बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी एलटीएफ के तहत चल रही थी और उसमें एक निजी चालक के साथ पुलिस का एक कांस्टेबल भी मौजूद था. स्कॉर्पियो किस तरह अनियंत्रित हुई, यह जांच का विषय है. उन्होंने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस कांस्टेबल पर भी विभागीय (Departmental) कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

इधर, पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम (Postmortem) के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई इस आकस्मिक मौत पर दुख और आक्रोश दोनों व्यक्त कर रहा था.

मृतका के परिजनों ने बताया कि आरती देवी ही परिवार की मुख्य कमाऊ सदस्य थीं. उनकी मौत से घर पर आर्थिक संकट गहराने की आशंका है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने की मांग की है.

फिलहाल, मामले की जांच नगर थाना व सदर एसडीपीओ स्तर पर जारी है. पुलिस का कहना है कि लापरवाही की पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

