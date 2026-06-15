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Chhapra Crime News: इसुआपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. केरवां पैक्स के प्रबंधक छोटेलाल साह अपने घर परसा से अटौली स्थित चावल मिल के लिए 5 लाख 7 हजार रुपये लेकर जा रहे थे. इसी दौरान इसुआपुर थाना क्षेत्र के बजरंगिया देवी स्थान के पास पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. बदमाशों ने कट्टा दिखाकर उन्हें रोका और फिर चाकू से हमला कर पैसे से भरा बैग लूट लिया.
घटना के बाद घायल अवस्था में पीड़ित छोटेलाल साह ने तुरंत डायल 112 पर फोन करके पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए इसुआपुर रेफरल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. अपराधी मौके से पैसे लेकर फरार होने में कामयाब रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.
इस लूटकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है. साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अन्य तकनीकी साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.