Chhapra Crime News: इसुआपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. केरवां पैक्स के प्रबंधक छोटेलाल साह अपने घर परसा से अटौली स्थित चावल मिल के लिए 5 लाख 7 हजार रुपये लेकर जा रहे थे. इसी दौरान इसुआपुर थाना क्षेत्र के बजरंगिया देवी स्थान के पास पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. बदमाशों ने कट्टा दिखाकर उन्हें रोका और फिर चाकू से हमला कर पैसे से भरा बैग लूट लिया.