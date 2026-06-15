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Chhapra News: इसुआपुर में दिन-दहाड़े लूट! PACS मैनेजर को चाकू मारा, 5 लाख लूटे

Chhapra Crime News: इसुआपुर में केरवां पैक्स के प्रबंधक छोटेलाल साह के साथ हुई लूट की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. वे परसा से अटौली चावल मिल ले जाने के लिए 5 लाख 7 हजार रुपये लेकर निकले थे. रास्ते में बजरंगिया देवी स्थान के पास अपराधियों ने कट्टा और चाकू दिखाकर उन्हें रोका, घायल किया और रुपये लूटकर फरार हो गए.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 15, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:54 PM IST
Chhapra News: इसुआपुर में दिन-दहाड़े लूट! PACS मैनेजर को चाकू मारा, 5 लाख लूटे
Image Credit: इसुआपुर में पैक्स प्रबंधक से लूट

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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