Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3055696
Zee Bihar JharkhandBH Saran

आर्केस्ट्रा की आड़ में परोसा जा रहा था जिस्म, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल और 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त

Chhapra Police: छपरा आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों के शोषण का मामला सामने आया है. पुलिस छापेमारी कर 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है. नाबालिग लड़कियों में बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 2, झारखंड की 2, उत्तर प्रदेश की 2 और नेपाल की 02 लड़कियां शामिल हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:52 PM IST

Trending Photos

पुलिस की छापेमारी में 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त
पुलिस की छापेमारी में 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त

Saran News: सारण जिले एसएसपी डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर 27 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार की अहले सुबह जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान आर्केस्ट्रा की आड़ में जबरन डांस कराए जाने के आरोप में 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया. कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. जबकि, 1 विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है.

एएचटीयू सारण और महिला थाना की संयुक्त टीम ने मढ़ौरा, मकेर, जनता बाजार, सहाजितपुर, बनियापुर और मशरक थाना क्षेत्रों में स्थित आर्केस्ट्रा स्थलों की घेराबंदी कर विधिवत छापेमारी की.

मुक्त कराई गई नाबालिग लड़कियों में बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 2, झारखंड की 2, उत्तर प्रदेश की 2 और नेपाल की 2 लड़कियां शामिल हैं. इसके अलावा एक बालिग महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसएसपी डॉ कुमार आशीष ने कहा कि इस मामले में महिला थाना कांड संख्या दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों में आदित्य कुमार (निवासी बैरिया, पश्चिम चंपारण) और विजय कुमार (निवासी तरवारा, सिवान) शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, मई 2024 से अब तक सारण जिले में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत कुल 289 लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया गया है. इस अवधि में 36 मामले दर्ज कर 95 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

यह भी पढ़ें: खेसारी लाल यादव से बोलीं रानी, 'लागता जाड़ ये भतार देह गरम करs'

TAGS

Chhapra PoliceBihar News

Trending news

Sanjay Saraogi
बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे दिल्ली, JP Nadda समेत कई नेताओं से की मुलाकात
Prakash Parv
पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व की रौनक, CM Nitish पहुंचे, टेका मत्था
Minister shravan kumar
'कमर्शियल खेल' उजागर, अब होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई, जानिए परिवहन मंत्री ने क्या कहा
Bagaha News
Bagaha News: VTR से भटका तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंचा, दहशत में लोग
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव से बोलीं रानी, 'लागता जाड़ ये भतार देह गरम करs'
Bihar News
वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए बिहार में बना ऐसा सिस्टम, जिसकी चर्चा हर जिले में
Minister Deepak Prakash
'2026 में होंगे बिहार में पंचायत चुनाव, तैयारी पूरी', मंत्री दीपक प्रकाश का ऐलान
Tej Pratap Yadav
'मैं परिवार के साथ खड़ा हूं...', झारखंड सरकार पर तेज प्रताप यादव का तगड़ा प्रहार
Tutla Bhavani
राजगीर-गया के बाद अब यह जिला भी खींच रहा सैलानियों की भीड़, जानिए क्यों?
Rohtas news
Rohtas Ropeway Collapse: विपक्ष ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप