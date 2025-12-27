आर्केस्ट्रा की आड़ में परोसा जा रहा था जिस्म, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल और 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त

Saran News: सारण जिले एसएसपी डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर 27 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार की अहले सुबह जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान आर्केस्ट्रा की आड़ में जबरन डांस कराए जाने के आरोप में 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया. कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. जबकि, 1 विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है.

एएचटीयू सारण और महिला थाना की संयुक्त टीम ने मढ़ौरा, मकेर, जनता बाजार, सहाजितपुर, बनियापुर और मशरक थाना क्षेत्रों में स्थित आर्केस्ट्रा स्थलों की घेराबंदी कर विधिवत छापेमारी की.

मुक्त कराई गई नाबालिग लड़कियों में बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 2, झारखंड की 2, उत्तर प्रदेश की 2 और नेपाल की 2 लड़कियां शामिल हैं. इसके अलावा एक बालिग महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया.

एसएसपी डॉ कुमार आशीष ने कहा कि इस मामले में महिला थाना कांड संख्या दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों में आदित्य कुमार (निवासी बैरिया, पश्चिम चंपारण) और विजय कुमार (निवासी तरवारा, सिवान) शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, मई 2024 से अब तक सारण जिले में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत कुल 289 लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया गया है. इस अवधि में 36 मामले दर्ज कर 95 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

