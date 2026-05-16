आर्केस्ट्रा के चंगुल से छुड़ाईं 20 लड़कियां, छपरा में पुलिस का 'ऑपरेशन आवाज दो' रहा पूरे एक्शन में, धरे गए 11 लोग

Saran News: छपरा में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. सारण पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे विशेष अभियान 'आवाज दो' के तहत ये कार्रवाई की गई है. वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला थाना और जिले के कई थानों की संयुक्त टीम ने शनिवार की सुबह कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर 20 नाबालिग और पीड़ित लड़कियों को मुक्त कराया. साथ ही पुलिस ने 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ अब तक की सबसे प्रभावी मुहिमों में से एक माना जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुक्त कराई गई कई लड़कियों को प्रताड़ित कर जबरन आर्केस्ट्रा में डांस करवाया जा रहा था. जानकारी के अनुसार, 14 मई, 2026 को अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक सारण की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया था. गठित टीम में एएचटीयू प्रभारी पुलिस निरीक्षक विशाल आनंद, महिला थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक नेहा कुमारी, कई थानों के पुलिस पदाधिकारी और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन टीम के सदस्य शामिल थे.

इसके बाद सहाजितपुर, गौरा, जलालपुर, मढ़ौरा और बनियापुर थाना क्षेत्रों में संचालित आर्केस्ट्रा स्थलों की घेराबंदी कर एक साथ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया. पुलिस टीम ने शनिवार की सुबह-सुबह कई स्थानों पर दबिश देकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, मुक्त कराई गई लड़कियों में कई राज्यों और नेपाल की लड़कियां शामिल हैं. इनमें नेपाल की 8, पश्चिम बंगाल की 4, झारखंड की 2, उड़ीसा की 2, उत्तर प्रदेश की 1, असम की 1, बिहार की 1 और मध्य प्रदेश की 1 लड़की शामिल है.

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इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और गरीब और असहाय लड़कियों को बहला-फुसलाकर या दबाव बनाकर इस धंधे में धकेला जा रहा था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में सारण, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार लोगों की भूमिका लड़कियों को लाने, रखने, प्रताड़ित करने और आर्केस्ट्रा संचालन से जुड़ी हुई बताई जा रही है. इस मामले में महिला थाना कांड संख्या-68/26 दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, बंधुआ मजदूर अधिनियम 2016 और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धाराएं लगाई गई हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. पुलिस आंकड़ों के अनुसार, बीते मात्र तीन दिनों में कुल 50 नाबालिग और पीड़ित लड़कियों को मुक्त कराया गया. साथ ही 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मई 2023 से अबतक के विशेष अभियान में कुल 397 लड़कियों को मुक्त कराते हुए 136 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के शोषण, मानव तस्करी और जबरन देह व्यापार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. 'आवाज दो' अभियान के माध्यम से आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि समाज में छिपे ऐसे गिरोहों की जानकारी पुलिस तक पहुंच सके. सारण पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि अगर किसी महिला या नाबालिग के साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा हो या कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत 'आवाज दो' हेल्पलाइन नंबर 9031600191 पर दें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

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