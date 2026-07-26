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छपरा: बिहार बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 135 से ज्यादा हिरासत में

छात्र संगठनों के 'बिहार बंद' के दौरान छपरा शहर में भारी हिंसा और उपद्रव देखने को मिला. छात्रों की आड़ में आए उपद्रवी तत्वों ने लगभग छह घंटे तक शहर में जमकर उत्पात मचाया. थाना चौक, नगरपालिका चौक, कचहरी स्टेशन, जोगिनिया कोठी सहित कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़ की गई.

Written ByRAKESH KUMAR SINGHEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:16 AM IST
छपरा: बिहार बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 135 से ज्यादा हिरासत में
Image Credit: छपरा: बिहार बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 135 से ज्यादा हिरासत में

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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