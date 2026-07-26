/छपरा: बिहार बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 135 से ज्यादा हिरासत में

हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट, मीडिया कर्मी और आम नागरिक घायल हुए. कई स्थानों पर पुलिस उपद्रवियों के सामने संघर्ष करती नजर आई, लेकिन बाद में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने स्वयं मोर्चा संभाला, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आई. घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया. कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के संयुक्त नेतृत्व में देर रात शहर के संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया.