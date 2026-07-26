/छपरा: बिहार बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 135 से ज्यादा हिरासत में

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छात्र संगठनों के 'बिहार बंद' के दौरान छपरा शहर में भारी हिंसा और उपद्रव देखने को मिला. छात्रों की आड़ में आए उपद्रवी तत्वों ने लगभग छह घंटे तक शहर में जमकर उत्पात मचाया. थाना चौक, नगरपालिका चौक, कचहरी स्टेशन, जोगिनिया कोठी सहित कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़ की गई. नगरपालिका चौक स्थित वीआईपी इलाके में कैदियों को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी को पलटकर आग के हवाले कर दिया गया. इसके अलावा कई निजी वाहनों और एक एंबुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया. उपद्रव के दौरान पुलिस और शरारती तत्वों के बीच कई दौर की झड़प और पथराव हुआ.
हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट, मीडिया कर्मी और आम नागरिक घायल हुए. कई स्थानों पर पुलिस उपद्रवियों के सामने संघर्ष करती नजर आई, लेकिन बाद में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने स्वयं मोर्चा संभाला, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आई. घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया. कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के संयुक्त नेतृत्व में देर रात शहर के संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया.
नगर थाना से शुरू हुआ फ्लैग मार्च थाना चौक, नगरपालिका चौक, जोगिनिया कोठी, छपरा कचहरी, सांढ़ा ढाला, मौना सांढ़ा रोड, सलेमपुर, मौना चौक, सब्जी मंडी और साहेबगंज चौक होते हुए फिर से नगर थाना पहुंचा. फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से शांति, सौहार्द और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की. साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया. जिलाधिकारी ने बताया कि 135 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.
उपद्रव में शामिल अन्य लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरों, प्रशासनिक कैमरों और वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि आम लोग भी उपद्रवियों की पहचान में प्रशासन का सहयोग कर सकें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी उपद्रवी या असामाजिक तत्व को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
इस फ्लैग मार्च में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सदर एसडीओ, सदर डीसीएलआर, आईटीबीपी, बीएमपी, जिला पुलिस बल सहित प्रशासन और पुलिस के कई वरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान शामिल रहे. प्रशासन ने कहा कि जिले में शांति और सामान्य स्थिति पूरी तरह बहाल करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.