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Chhapra Road Accident: आर्केस्ट्रा टीम की गाड़ी के उड़े परखच्चे, 4 की मौत, 5 जिंदगी और मौत के बीच

Chhapra Road Accident: छपरा में आर्केस्ट्रा टीम की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं, पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 07:57 AM IST

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छपरा में भीषण सड़क हादसा
छपरा में भीषण सड़क हादसा

Chhapra Road Accident: छपरा में बुधवार करीब साढ़े पांच बजे एक भीषण सड़क हादसे में आर्केस्ट्रा टीम के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना पीएन सिंह कॉलेज के समीप हुई, जहां कार्यक्रम से लौट रही टीम की गाड़ी को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. घायलों का इलाज जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मृतकों के नाम
दिलीप कुमार (पिता-बिरण राम, निवासी-पिपरा कला, बलिया), मनोज कुमार (पिता-मूलचंद, निवासी-संचान्दपुर, उन्नाव/कानपुर), प्रीति कुमारी (पिता-अवधेश कुमार, निवासी-हरदोई) और शिवम यादव (निवासी-हरदोई)

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वहीं, हादसे में सुनील यादव (हरदोई) समेत अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. वहीं, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें: ANM छात्रा की सड़क हादसे में मौत, जहानाबाद में भारी बवाल, भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा

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