Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Saran
  • /छपराः 7वीं क्लास की बच्ची से अश्लील चैटिंग करता था टीचर! लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

छपराः 7वीं क्लास की बच्ची से अश्लील चैटिंग करता था टीचर! लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

Chhapra Crime News: इंपीरियल पब्लिक स्कूल के शिक्षक मोहम्मद इमाम रजा पर आरोप है कि वह सातवीं कक्षा की छात्रा से मोबाइल पर लगातार कथित रूप से अश्लील चैटिंग करता था. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. मोबाइल की डिजिटल जांच की जा रही है.

Written ByMukesh KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 22, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:55 AM IST
छपराः 7वीं क्लास की बच्ची से अश्लील चैटिंग करता था टीचर! लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
Image Credit: छपराः 7वीं क्लास की बच्ची से अश्लील चैटिंग करता था टीचर! लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर
Begusarai flood news45 min ago
2
jharkhand live1 hr ago
3
BPSSC ASI Operator Exam 20261 hr ago
4
Nawada News2 hrs ago
5
bihar breaking news3 hrs ago