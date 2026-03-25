छपराः मंदिर में तोड़फोड़ से इलाके में तनाव, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया

Chhapra Temple Vandalism: छपरा जिले के मशरक थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में एक मंदिर में तोड़फोड़ कर वहां स्थापित मूर्ति को खंडित किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव और गहरा आक्रोश व्याप्त है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच में जुट गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब सुबह स्थानीय ग्रामीण मंदिर परिसर पहुंचे और उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर स्थापित मूर्ति को सुनियोजित तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. इस दुखद दृश्य को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए, डीएसपी संजय कुमार सुधांशु, इंस्पेक्टर इंद्रजीत महतो और थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान भारी पुलिस बल के साथ बंगरा गांव पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी संजय कुमार सुधांशु ने मीडिया को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि इस घटना के पीछे के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पर्दाफाश किया जा सके.

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प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने इस मामले में एक विक्षिप्त युवक को हिरासत में लिया है. उससे गहन पूछताछ जारी है ताकि घटना के वास्तविक तथ्यों को उजागर किया जा सके. स्थानीय निवासी जय किशोर भगत ने बताया कि सुबह जब वे मंदिर पहुंचे तो मूर्ति टूटी हुई पाई गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. इसके अलावा पुलिस मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी गहनता से जांच कर रही है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है. पूरी सच्चाई को सामने लाया जाएगा और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है. यह घटना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है, और पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य करने तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

रिपोर्ट- राकेश सिंह