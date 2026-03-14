Chhapra Gangrape: 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या, कुएं में मिली लाश, 5 से 4 दरिंदे अबतक फरार

Chhapra Gangrape-Murder: सारण जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां डेरनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका के परिवार ने गांव के ही 5 लोगों पर सामुहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि पांच दरिंदों ने पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर लड़की को घसीटकर कुएं में फेंक दिया. जबतक वो लोग मदद को पहुंचते, लड़की की मौत हो गई थी. परिजनों ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अभी तक फरार हैं.

बताया जा रहा है कि बीती 11 मार्च को नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद किया गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सोनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए.

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पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को घसीटते हुए कुएं में फेंक दिया गया था. इस मामले में डेरनी थाना कांड संख्या 96/26 दर्ज करते हुए पुलिस ने पट्टीशीतल गांव निवासी युवराज कुमार, पिता राजकिशोर मांझी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है. परिजनों का कहना है कि घटना के 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है, जिससे परिवार में आक्रोश है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच की बात कह रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही है.

रिपोर्ट- राकेश कुमार