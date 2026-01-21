Advertisement
सारण को विकास का बूस्टर डोज: सीएम नीतीश ने 450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की रखी नींव; 86 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण

Nitish Kumar Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सारण में अपनी समृद्धि यात्रा के तहत 86.50 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और 450.30 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका केंद्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने के बाद समीक्षा बैठकें कीं और जनसभा को संबोधित भी किया.

Jan 21, 2026

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बुधवार को सारण पहुंची, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का शुभारंभ किया. (@Jduonline)

Nitish Kumar samriddhi yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत बुधवार को सारण जिले में थे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने 86.50 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया, तो 450.30 करोड़ रुपये के नई प्रोजेक्ट की नींव रखी. सारण में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जीविका सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया और अन्य विभागीय स्टालों का अवलोकन किया.  इसके बाद उन्होंने आईटीआई का दौरा किया. यात्रा के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस स्टैंड मैदान में एक समीक्षा बैठक करने के बाद जनसभा को संबोधित भी किया. 

मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले मंत्री विजय चौधरी ने अपार बहुमत देने के लिए जनता का आभार जताया. इसके लिए उन्होंने जीविका दीदियों का भी धन्यवाद किया. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वादे के हिसाब से आज बिहार के हर घर में 23 घंटे बिजली मिल रही है. 125 यूनिट फ्री बिजली के अनुसार, एक करोड़ 70 लाख घरों के बिजली बिल 0 आ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार में सड़कों का अधिक जाल बिछाया गया है. उन्होंने ऐलान किया कि छपरा में जल्द ही एक नया हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा. 

बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग पहले घरों से निकलने में डरते थे. शिक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं थी. अब ऐसा कोई माहौल नहीं है. मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी और मंदिरों में चोरी रोकने के लिए घेराबंदी जैसे कदमों का उन्होंने जिक्र किया. शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने नियोजित शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली का जिक्र करते हुए कहा, बीपीएससी द्वारा 2 लाख 58 हजार और बाद में 2 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई, जिससे कुल शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गई है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करते हुए कहा कि जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है. अब हर महीने 11 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने आते हैं. मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच को 5400 बेड और आईजीआईएमएस को 3000 बेड का बड़ा अस्पताल बनाने का ऐलान भी छपरा की धरती से किया.

रिपोर्ट: निषेद

