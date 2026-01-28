Advertisement
सारण में अपराधियों का तांडव, युवा इंजीनियर विकास तिवारी की गोली मारकर हत्या

सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात अज्ञात अपराधियों ने इंजीनियर विकास कुमार तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी. विकास पटना से लौटकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन पर हमला हुआ. पुलिस ने आपसी रंजिश और नाला विवाद को हत्या का मुख्य कारण माना है और जांच के लिए एसआईटी गठित की है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:05 PM IST

बिहार के सारण जिले से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहाँ अपराधियों ने बेखौफ होकर एक युवा इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना मंगलवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रेलवे कॉलोनी के समीप हुई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय विकास कुमार तिवारी के रूप में की गई है, जो मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शक्तिनगर मोहल्ले के रहने वाले थे.

जानकारी के अनुसार, विकास कुमार तिवारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निजी कंपनी में कार्यरत थे. वे किसी काम से पटना गए थे और मंगलवार की रात ट्रेन से छपरा वापस लौटे थे. स्टेशन से उतरकर जब वे पैदल ही कचहरी रेलवे कॉलोनी के रास्ते अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया. अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने विकास को बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे.

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुँचे. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस हत्या का तार किसी पुराने आपसी विवाद से जुड़ा हो सकता है. नगर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया एक नाला निर्माण को लेकर चल रहे विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस ने इस मामले में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया गया है. पुलिस का मानना है कि इसी रंजिश के कारण अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें- Samriddhi Yatra: दरभंगा को CM नीतीश ने ₹138 करोड़ की 90 योजनाओं का तोहफा दिया

इंजीनियर की दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद शहर में आक्रोश और दहशत का माहौल है. सारण पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान की पुष्टि की जा सके. थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

