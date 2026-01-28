सारण में अपराधियों का तांडव, युवा इंजीनियर विकास तिवारी की गोली मारकर हत्या

बिहार के सारण जिले से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहाँ अपराधियों ने बेखौफ होकर एक युवा इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना मंगलवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रेलवे कॉलोनी के समीप हुई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय विकास कुमार तिवारी के रूप में की गई है, जो मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शक्तिनगर मोहल्ले के रहने वाले थे.

जानकारी के अनुसार, विकास कुमार तिवारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निजी कंपनी में कार्यरत थे. वे किसी काम से पटना गए थे और मंगलवार की रात ट्रेन से छपरा वापस लौटे थे. स्टेशन से उतरकर जब वे पैदल ही कचहरी रेलवे कॉलोनी के रास्ते अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया. अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने विकास को बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे.

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुँचे. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस हत्या का तार किसी पुराने आपसी विवाद से जुड़ा हो सकता है. नगर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया एक नाला निर्माण को लेकर चल रहे विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस ने इस मामले में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया गया है. पुलिस का मानना है कि इसी रंजिश के कारण अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

इंजीनियर की दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद शहर में आक्रोश और दहशत का माहौल है. सारण पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान की पुष्टि की जा सके. थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.