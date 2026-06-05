Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3238423
Zee Bihar JharkhandBH Saran

सारण के 9 प्रखंडों में 1 जुलाई से शुरू होंगी डिग्री कॉलेज की कक्षाएं, डीएम ने दिए तैयारी के निर्देश

Chhapra Latest News: सारण जिले के तरैया, मकेर, एकमा, दरियापुर, मढ़ौरा, मशरक, लहलादपुर, पानापुर और इसुआपुर प्रखंडों में तात्कालिक व्यवस्था के तहत चिन्हि्त सरकारी भवनों में कॉलेज की कक्षाएं शुरू होंगी. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:25 PM IST

Trending Photos

सारण के इन 9 प्रखंडों में 1 जुलाई से शुरू होगी कॉलेज की पढ़ाई
सारण के इन 9 प्रखंडों में 1 जुलाई से शुरू होगी कॉलेज की पढ़ाई

Chhapra News: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सात निश्चय-3' के तहत 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य' संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में सारण जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है. जिले के उन सभी प्रखंडों में, जहां अब तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था. वहां आगामी 1 जुलाई 2026 से डिग्री कॉलेजों का संचालन शुरू किया जाएगा. 

सारण जिले के तरैया, मकेर, एकमा, दरियापुर, मढ़ौरा, मशरक, लहलादपुर, पानापुर और इसुआपुर प्रखंडों में तात्कालिक व्यवस्था के तहत चिन्हि्त सरकारी भवनों में कॉलेज की कक्षाएं शुरू होंगी. इस संबंध में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. 

बैठक में बताया गया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की ओर से इन नए कॉलेजों के संचालन के लिए प्राचार्यों का नामांकन कर दिया गया है. अबतक तीन नव-नामित प्राचार्य योगदान भी दे चुके हैं, जबकि अन्य की प्रक्रिया जारी है. जिलाधिकारी ने भवन निर्माण और आधारभूत सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों को सख्त समयसीमा निर्धारित की. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) और भवन निर्माण प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि सभी चयनित भवनों में मरम्मत, रंग-रोगन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल और छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था 20 जून तक हर हाल में पूरी की जाए. इसके साथ ही कॉलेजों के लिए आवश्यक फर्नीचर जैसे बेंच-डेस्क, टेबल, कुर्सियां, अलमारी, बुक शेल्फ और अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीद 25 जून तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. 

कॉलेज परिसरों में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है. इसके लिए सफाईकर्मियों की नियुक्ति और सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है. समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और भवन निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला लेखा पदाधिकारी, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, नजारत उप समाहर्ता, नव-नियुक्त प्राचार्यगण सहित शिक्षा एवं निर्माण विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: '1 कपंनी से ठगे 2 ग्राहक को साढ़ू कहते हैं',फैजल खान ने की थी औरत की तुलना वस्तु से!

TAGS

Saran NewsBihar News

Trending news

Saran News
सारण के 9 प्रखंडों में 1 जुलाई से शुरू होंगी डिग्री कॉलेज की कक्षाएं
Jehanabad news
27 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन तेज
khan sir
छात्रों के हर बवाल में आता रहा है खान सर का नाम! अब पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे
Patna Weather
पटनावासियों को आज गर्मी से मिलेगी राहत! आंधी-बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट
Bihar Weather
3 दिन बिहार के लिए बेहद भारी! कहीं 50 KM घंटे की रफ्तार से आंधी, कहीं लू का 'टॉर्चर'
khan sir
खान सर Vs रौशन आनंद, क्या फैसल खान की ओर से हुई थी फसाद की शुरुआत?
Lalu family security
लालू परिवार की सुरक्षा घटाने पर बिहार की सियासत में 'महाभारत'
Faisal Khan
'1 कपंनी से ठगे 2 ग्राहक को साढ़ू कहते हैं',फैजल खान ने की थी औरत की तुलना वस्तु से!
Patna High Court
दिल्ली से पढ़ाई, SC में वकालत, अब पटना HC की चीफ जस्टिस बनीं न्यायाधीश मीनाक्षी एम
Dhanbad News
हाथों में बाल्टी-डेकची लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण, ECL प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन