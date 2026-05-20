Do You Know: जिस मेलोडी टॉफी का पैकेट PM मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया, उसकी पहली फैक्ट्री कहां खुली थी, आपको पता है?

Melody Toffees Bihar Connection: 90 के दशक में टीवी पर मेलोडी टॉफी के विज्ञापन ने धूम मचाई हुई थी. इस विज्ञापन में पूछा जाता है कि 'मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?' इसके जवाब में कहा जाता है कि 'मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ.' अब मेलोडी टॉफी के दीवानों की लिस्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हो गई हैं.
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Melody Toffees Bihar Connection: 'मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?' इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अब यह सवाल पीएम मोदी से पूछ रही होंगी. दरअसल, पीएम मोदी इन दिनों इटली की यात्रा पर हैं. यहां पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और उन्हें मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट में दिया. महज 1 रुपये की टॉफी वाले पैकेट का गिफ्ट पाकर इटली की पीएम मेलोनी इतनी खुश हुईं कि उन्होंने एक वीडियो बनाकर एक्स पर शेयर कर दिया. अब यह वीडियो गोली की रफ्तार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस सबके बीच क्या आपको पता है कि 'मेलोडी' टॉफी की पहली फैक्ट्री कहां खुली थी?
Melody टॉफी को Parle Products ने साल 1983 में लॉन्च किया था. यह पारले का एक लोकप्रिय कन्फेक्शनरी ब्रांड है. बाहर से नरम कैरेमल और अंदर चॉकलेट फिलिंग की वजह से इस टॉफी ने बच्चों और बड़ों दोनों के दिलों में खास जगह बनाई. भले ही मेलोडी आज पारले कंपनी का एक दिग्गज ब्रांड हो, लेकिन भारत को चॉकलेट का पहला स्वाद चखाने का श्रेय बिहार की सरजमीं को ही जाता है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि साल 1929 में बिहार के छपरा (सारण) जिले के मढ़ौरा में 'मॉर्टन (Morton) टॉफी फैक्ट्री' की स्थापना की गई थी, जिसे भारत की पहली चॉकलेट फैक्ट्री माना जाता है.
इस फैक्ट्री में बनने वाली दूध, चीनी और नारियल के मिश्रण से तैयार 'लैक्टोबॉनबॉन' (Lacto Bonbon) और क्रीम टॉफियों का पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं था. हालांकि, वक्त की मार, प्रबंधन की अनदेखी और लगातार हुए श्रमिक आंदोलनों के कारण यह ऐतिहासिक फैक्ट्री साल 2000 में हमेशा के लिए बंद हो गई. वहीं पारले ने मेलोडी (Melody) टॉफी की फैक्ट्री मुंबई के विले पार्ले इलाके में स्थापित की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के दिवंगत उद्योगपति मोहनलाल दयाल चौहान ने साल 1929 में मेलोडी (Melody) टॉफी की फैक्ट्री की नींव रखी थी.