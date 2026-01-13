Bihar Train News: कोहरे में अब नहीं होंगे ट्रेन हादसे! वाराणसी मंडल के DRM ने किया औड़िहार–छपरा रेल खंड का सघन निरीक्षण

Chhapra Train News: वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन ने मांझी, गौतमस्थान एवं छपरा ग्रामीण और छपरा कचहरी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, पैदल उपरिगामी पुल, स्टेशन भवन, परिचालनिक व्यवस्था, स्टेशन पैनल, रिले रूम, संरक्षा उपकरणों एवं स्वच्छता का जायजा लिया.
DRM Ashish Jain Safety Inspection: ठंड एवं कोहरे के मौसम में रेल यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा तथा संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन ने सोमवार (12 जनवरी) को मंडलीय अधिकारियों के साथ औड़िहार–छपरा ग्रामीण रेल खंड का संरक्षा विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया. डीआरएम आशीष जैन ने इस दौरान मांझी, गौतमस्थान एवं छपरा ग्रामीण रेलवे स्टेशनों का जायजा लेते हुए छपरा कचहरी स्टेशन का गहन निरीक्षण किया. उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, स्टेशन भवन, सर्कुलेटिंग एरिया, परिचालनिक व्यवस्था, स्टेशन पैनल, रिले रूम, संरक्षा उपकरणों एवं साफ-सफाई की विस्तृत समीक्षा की.
छपरा कचहरी स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने निष्प्रयोज्य सामग्रियों को हटाने, परित्यक्त भवनों को डिसमेंटल करने तथा रेलवे कॉलोनी में बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके बाद डीआरएम आशीष जैन ने छपरा ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर रेक हैंडलिंग एवं गुड्स शेड का निरीक्षण किया और व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाओं का संज्ञान लिया. इस अवसर पर माल व्यापारियों को माल यातायात नियमों के सरलीकरण की जानकारी देते हुए माल ढुलाई बढ़ाने पर जोर दिया.
मांझी रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने यात्री सुविधाओं, पैदल उपरिगामी पुल, स्टेशन भवन, परिचालनिक व्यवस्था, स्टेशन पैनल, रिले रूम, संरक्षा उपकरणों एवं स्वच्छता का जायजा लिया. उन्होंने स्टेशन की बाउंड्री वॉल निर्माण, खाली पड़े कमरों को यात्री प्रतीक्षालय के रूप में विकसित करने तथा व्यापक साफ-सफाई के निर्देश दिए. वहीं गौतमस्थान रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुविधाओं, परिचालनिक व्यवस्था एवं स्वच्छता की समीक्षा की गई. साथ ही गौतमस्थान गुड्स शेड का निरीक्षण कर व्यापारियों की सुविधाओं का अवलोकन किया गया. डीआरएम ने ट्रकों के सुगम आवागमन के लिए अप्रोच रोड दुरुस्त कराने हेतु प्रस्ताव तैयार करने तथा माल यातायात को आकर्षित करने के निर्देश दिए. इस अवसर पर उन्होंने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अशोक का पौधा लगाकर वृक्षारोपण भी किया.
रिपोर्ट- राकेश सिंह