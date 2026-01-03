अपराधियों पर सारण पुलिस का एक्शन: एक महीने में 1375 गिरफ्तार, 32,973 लीटर शराब जब्त

Saran News: सारण पुलिस ने अपनी एक माह की उपलब्धियों की प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश पर जिले में दिसंबर महीने में असामाजिक तत्वों और अपराधकर्मियों के खिलाफ व्यापक विशेष अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत कुल 1375 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जबकि 32,973.485 लीटर देशी-विदेशी और स्प्रिट शराब जब्त की गई. साथ ही, 152 देशी शराब भट्टियों को ध्वस्त कर अर्ध निर्मित शराब और पास को विनष्ट किया गया.

गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों में हत्या के 16, हत्या के प्रयास के 132, दहेज हत्या के 5, लूट के 5, आर्म्स एक्ट के 22, एनडीपीएस एक्ट के 3, फिरौती हेतु अपहरण के 4, अपहरण के 25, पॉक्सो के 7, बलात्कार के 6, एससी/एसटी एक्ट के 10, पुलिस पर हमला के 6, दहेज अधिनियम के 3, आईटी एक्ट के 4, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड के 55, चोरी के 13, स्नैचिंग का 1, खनन के 16, मद्यनिषेध के 650, वारंट के 331 और अन्य कांडों के 61 अभियुक्त शामिल हैं.

ये चीजें की गई बरामद

अभियान के दौरान 1462 वारंट और 93 कुर्की का निष्पादन किया गया. पुलिस ने शराब के साथ-साथ 1.1542 किलोग्राम गांजा, 15 देशी कट्टा/पिस्टल, 26 कारतूस, 12 खोखा/मैगजीन, 62 दोपहिया, 16 चारपहिया, 28 बालू लदे ट्रक/हाईवा/ट्रैक्टर, 5 नाव, 14 चाकू, 53 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी, ई-रिक्शा (3) सहित बड़ी मात्रा में चोरी/अपराध से जुड़े सामान जब्त किए. साथ ही, चांदी के आभूषण 4.638 किग्रा, सोने के आभूषण 42 ग्राम, नकद 1,45,208 रुपये, गैस सिलेंडर 9, चिलम 215, मीठा गुड़ 810 किग्रा, मवेशी 10 सहित अन्य सामग्री बरामद की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

शिशु को भी किया गया बरामद

अभियान के दौरान एक नवजात अपहृत शिशु को भी सकुशल बरामद किया गया. अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा के तहत 42.18 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया. वहीं, बीएनएसएस की धारा 126 के तहत 250 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. त्वरित विचारण के माध्यम से 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 5 को 10 वर्ष, और 6 को 10 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई. पुलिस प्रशासन ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

यह भी पढ़ें: Munger News: डीजे और भोजपुरी गानों के साथ निकली बुधिया देवी की शव यात्रा