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Education Minister Mithilesh Tiwari: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने छपरा के चांदमारी स्थित सीपीएस में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर के तहत आयोजित भारत स्काउट और गाइड कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को प्रेरणादायी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों और स्कूलों से आए बच्चों में विकसित भारत का सपना साफ दिखाई देता है.
उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना प्रधानमंत्री ने देखा है. इसे पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के बच्चों के कंधों पर है. बच्चों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वे स्वयं को इतना सक्षम और मजबूत बनाएं कि जब भी देश को जरूरत पड़े- 'जहां कम, वहां हम' की भावना के साथ आगे आएं.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को समृद्ध और विकसित बनाने की प्रेरणा के साथ आज का भारत स्काउट और गाइड कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस मौके पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मौजूद रहे.
कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार सरकार की तरफ से भारत स्काउट और गाइड के बच्चों को दी जाने वाली सहयोग राशि, जो पिछले कई वर्षों से बंद थी, उसे अगले एक सप्ताह के भीतर फिर से शुरू किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी.
रिपोर्ट: राकेश सिंह