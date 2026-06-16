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एक हफ्ते में शुरू होगी स्काउट-गाइड की बंद सहयोग राशि, छपरा में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

Scout-Guide Program: शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार सरकार की ओर से भारत स्काउट और गाइड के बच्चों को दी जाने वाली सहयोग राशि, जो पिछले कई वर्षों से बंद थी, उसे अगले एक सप्ताह के भीतर फिर से शुरू किया जाएगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:11 PM IST
एक हफ्ते में शुरू होगी स्काउट-गाइड की बंद सहयोग राशि, छपरा में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
Image Credit: स्काउट-गाइड कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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