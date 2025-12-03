Operation langda: नदी के रास्ते आ रहा था शराब का बड़ा जखीरा, पुलिस ने घेर लिया और एक को गिरा दिया

Chhapra: छपरा जिले में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ सारण पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में बीती रात (2 दिसंबर) मांझी थाना क्षेत्र के तटीय इलाके में पुलिस और कुख्यात शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे अपराधी ने खुद को घिरता देख आत्मसमर्पण कर दिया. वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब माफियाओं का एक समूह भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहा है. सूचना के आधार पर मांझी के तटीय क्षेत्र में पुलिस टीम ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: पहले हेलमेट उतरवाया, फिर माथे में मार दी गोली, स्कूटी से स्कूल जा रही टीचर की हत्या

पुलिस को देखते ही अपराधियों ने की फायरिंग

घेराबंदी के दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपनी रक्षा के लिए गोलियां चलाईं. इसी दौरान कुख्यात शराब माफिया अजय राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. वहीं, पुलिस की सख्त कार्रवाई से घबराकर दूसरे अपराधी ने मौके पर ही आत्मसमर्पण कर दिया. मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक मोटर चालित नाव पर लदे भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को ज़ब्त किया है. साथ ही अपराधियों के कब्जे से दो देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस और कई खोखे भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह किसी बड़े अवैध शराब खेप को पार कराने की फिराक में था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये विशेष अभियान रहेगा जारी

घायल अपराधी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, पकड़े गए दोनों तस्करों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का खुलासा हो सके. एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि जिले में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा. महज 36 घंटे पहले ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैंगवार के आरोपी नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय को भी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने साफ कहा कि अपराध और तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. सारण पुलिस की इन लगातार कार्रवाइयों से जिले के अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह