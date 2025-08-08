Saran News: सारण में मुठभेड़, कुख्यात मुन्ना मियां और रंजीत सिंह गोली लगने से घायल, कई अपराधी गिरफ्तार
Saran News: सारण में मुठभेड़, कुख्यात मुन्ना मियां और रंजीत सिंह गोली लगने से घायल, कई अपराधी गिरफ्तार

Saran Encounter News: सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के तिलकर गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की. इसमें कुख्यात मुन्ना मियां और उसका साथी रंजीत कुमार घायल हो गए, जबकि तीन अन्य गिरफ्तार हुए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:17 PM IST

सारण में पुलिस फायरिंग में दो कुख्यात अपराधी घायल
सारण में पुलिस फायरिंग में दो कुख्यात अपराधी घायल

Saran Encounter News: सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के तिलकर गांव में शुक्रवार की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां अपने गैंग के साथ तिलकर स्थित एक मुर्गी फार्म में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है. सूचना के बाद एसएसपी डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर छपरा सदर-2 के एसडीपीओ राजकुमार और एकमा थानाध्यक्ष उदय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव को घेर लिया.

पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो अपराधी मुन्ना मियां और उसका सहयोगी रंजीत कुमार पैर में गोली लगने से घायल हो गए. बाकी तीन अपराधियों को पुलिस ने बिना गोलीबारी के दबोच लिया.

घायल मुन्ना मियां और रंजीत कुमार को पहले एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. दोनों के पैरों में गोली लगी है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

मुन्ना मियां पर पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और कई अन्य संगीन अपराधों के डेढ़ दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. हाल के दिनों में जिले में हुई कई हत्याओं और लूट की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया था. रंजीत कुमार पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं. एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि सारण पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिले में किसी भी हालत में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह घटना 48 घंटे में सारण पुलिस का दूसरा एनकाउंटर है.

इनपुट- राकेश कुमार सिंह

ये भी पढ़ें- Bihar Flood: बिहार के चार जिले खगड़िया, मुंगेर, सारण और लखीसराय में बाढ़ जैसे हालात

Saran News

Bihar Crime News
