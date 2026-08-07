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आय से 72.35% अधिक संपत्ति मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के चार ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी

जांच एजेंसी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के ठिकानों पर रेड करके वहां से हासिल कागजात की जांच-पड़ताल कर रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited BySunil MIshra
Published: Aug 07, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:47 PM IST
आय से 72.35% अधिक संपत्ति मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के चार ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी
Image Credit: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के 4 ठिकानों पर ईओयू की रेड (Video Grab)

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