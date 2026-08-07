/आय से 72.35% अधिक संपत्ति मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के चार ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. सूत्रों से मिली जानकारी के सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई थाना में कांड संख्या-17/26, दिनांक 06 अगस्त 2026 दर्ज किया गया. मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है. इस मामले में विशेष न्यायालय निगरानी, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर से तलाशी वारंट हासिल कर शुक्रवार सुबह पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों ने एक साथ चार स्थानों पर छापेमारी शुरू की.