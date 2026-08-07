/आय से 72.35% अधिक संपत्ति मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के चार ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी

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आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. सूत्रों से मिली जानकारी के सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई थाना में कांड संख्या-17/26, दिनांक 06 अगस्त 2026 दर्ज किया गया. मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है. इस मामले में विशेष न्यायालय निगरानी, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर से तलाशी वारंट हासिल कर शुक्रवार सुबह पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों ने एक साथ चार स्थानों पर छापेमारी शुरू की.
आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार सत्यापन के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अजीत अमर ने अपनी ज्ञात आय से लगभग 62 लाख 20 हजार 550 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है. जांच में यह राशि उनकी वैध आय से करीब 72.35 प्रतिशत अधिक पाई गई है. इसी आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
ईओयू की टीम ने जिन चार स्थानों पर तलाशी शुरू की है, उनमें पहला सिवान जिले के दरौधा थाना क्षेत्र स्थित रैनी गांव का पैतृक एवं निजी मकान, दूसरा सहरसा के नया बाजार स्थित किराये का आवास, तीसरा सहरसा स्थित उनका सरकारी कार्यालय कक्ष तथा चौथा छपरा के गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास शामिल है.
सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अधिकारी चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, नकदी, आभूषण तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों की गहन जांच कर रहे हैं. तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब्त किए गए दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा.
आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि कार्रवाई अभी जारी है और तलाशी पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल जांच एजेंसी पूरे मामले में आय के स्रोत, संपत्तियों के विवरण और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है. इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है.
छपरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट