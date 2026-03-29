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Chhapra News: पंचायत भवन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने की आत्महत्या, नौतन बाजार में अनियंत्रित कार का कहर!

Chhapra News: छपरा में बसाढ़ी गांव स्थित पंचायत भवन में कार्यरत कार्यपालक सहायक प्रियंका कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं, दूसरी ओर मांझी-एकमा मुख्य मार्ग पर स्थित नौतन बाजार में पान दुकानदार को तेज रफ्तार कर ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:05 PM IST

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Chhapra News: पंचायत भवन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने की आत्महत्या
Chhapra News: पंचायत भवन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने की आत्महत्या

Chhapra News: छपरा में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई वारदातों ने जिले को झकझोर कर रख दिया है. पहली घटना मांझी-एकमा मुख्य मार्ग पर स्थित नौतन बाजार में रविवार (29 मार्च) तड़के घटी, जहां अपनी दुकान खोल रहे एक पान दुकानदार, मुसाफिर साह को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में शराब लदी हुई थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि मुसाफिर साह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी.

इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और सारण एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एकमा, रसूलपुर, मांझी और दाऊदपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है.

स्थानीय ग्रामीणों के बीच सनसनी
दूसरी घटना जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में घटी, जहां बसाढ़ी गांव स्थित पंचायत भवन में कार्यरत कार्यपालक सहायक प्रियंका कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पंचायत भवन जैसे सरकारी परिसर में हुई इस आत्महत्या की खबर ने प्रशासनिक गलियारों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच सनसनी फैला दी है. सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल प्रियंका द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस सभी संभावित पहलुओं और विभागीय तनाव या व्यक्तिगत कारणों को ध्यान में रखते हुए गहन छानबीन कर रही है.

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यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: शराब तस्करों का उत्पाद विभाग पर हमला, दूसरी ओर 2 मजदूरों पर चलाई गोली

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इन दोनों घटनाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में मातम और तनाव का माहौल है. पुलिस प्रशासन के लिए फिलहाल एक तरफ सड़क जाम खुलवाकर यातायात बहाल करना और दूसरी तरफ कार्यपालक सहायक की मौत की गुत्थी सुलझाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. दोनों ही मामलों में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ उचित जांच की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस की टीमें घटनास्थल और अस्पताल में तैनात रहकर मामले की अगली कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

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