Fire on Train Bihar: सारण में ट्रेन के एसी कोच में लगी, दिल्ली से दरभंगा आ रही थी ट्रेन

Fire on Train Bihar: बिहार के सारण से बड़ा मामला सामने आ रहा है. यहां दिल्ली से दरभंगा की ओर जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन के एक कोच में आग लग गई. यह घटना दाउदपुर स्टेशन की है. जानकारी के अनुसार जिस कोच में आग लगी वह एसी थर्ड कोच बी-7 थी.

सतर्कता ने बचाई जान-

बताया जा रहा है कि दाउदपुर स्टेशन के पास पहुंचते ही बी-7 के कोच से चिंगारी निकलते हुए दिखाई दी. उस आग को वहां पर मौजूद गेटमैन ने देखा. गेटमेन ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और तुरंत इसकी सूचना मास्टर फिरोज खान को दी. मास्टर ने ट्रेन को रोकने के लिए इसकी जानकारी तुरंत कोटरूम को दी, जिसके बाद ट्रेन 7 बजकर 42 मिनट पर दाउदपुर स्टेशन पर जाकर रूकी.

आग लगने की वजह-

ट्रेन के रूकते ही फायर एक्सटिंग्विशर की टीम तुरंत काम में लग आग बुझाने में लग गई. आग के बुझते ही तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. इस घटना के बाद ट्रेन की जांच की गई. शुरूआती जांच में पाया गया कि ब्रेक बाइडिंग या तकनीकी घर्षण के कारण ये घटना हुई है. हालांकि घटना की पूरी जांच के लिए विशेष टीम को गठित किया जाएगा. घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने कहा कि समय पर जानकारी मिल जाने के कारण एक बड़ी घटना होते-होते टल गई है. साथ ही स्थानीय लोगों और मास्टर और गेटमेन की सतर्कता की सरहाना की.

