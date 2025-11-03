Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2986331
Zee Bihar JharkhandBH Saran

Fire on Train Bihar: सारण में ट्रेन के एसी कोच में लगी, दिल्ली से दरभंगा आ रही थी ट्रेन

Fire on Train Bihar: बिहार के सारण में एक बड़ी घटना होते-होते बच गई. लोगों की सतर्कता के कारण यह घटना होने से बच गई. दरअसल शुरूआती जांच के अनुसार घटना के होने की वजह को जाना जा रहा है. पूरी जांच को अभी आगे किया जाएगा.

 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

Fire on Train Bihar: सारण में ट्रेन के एसी कोच में लगी, दिल्ली से दरभंगा आ रही थी ट्रेन
Fire on Train Bihar: सारण में ट्रेन के एसी कोच में लगी, दिल्ली से दरभंगा आ रही थी ट्रेन

Fire on Train Bihar: बिहार के सारण से बड़ा मामला सामने आ रहा है. यहां दिल्ली से दरभंगा की ओर जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन के एक कोच में आग लग गई. यह घटना दाउदपुर स्टेशन की है. जानकारी के अनुसार जिस कोच में आग लगी वह एसी थर्ड कोच बी-7 थी. 

सतर्कता ने बचाई जान-
बताया जा रहा है कि दाउदपुर स्टेशन के पास पहुंचते ही बी-7 के कोच से चिंगारी निकलते हुए दिखाई दी. उस आग को वहां पर मौजूद गेटमैन ने देखा. गेटमेन ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और तुरंत इसकी सूचना मास्टर फिरोज खान को दी. मास्टर ने ट्रेन को रोकने के लिए इसकी जानकारी तुरंत कोटरूम को दी, जिसके बाद ट्रेन 7 बजकर 42 मिनट पर दाउदपुर स्टेशन पर जाकर रूकी.

आग लगने की वजह-
ट्रेन के रूकते ही फायर एक्सटिंग्विशर की टीम तुरंत काम में लग आग बुझाने में लग गई. आग के बुझते ही तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया.  इस घटना के बाद ट्रेन की जांच की गई. शुरूआती जांच में पाया गया कि ब्रेक बाइडिंग या तकनीकी घर्षण के कारण ये घटना हुई है. हालांकि घटना की पूरी जांच के लिए विशेष टीम को गठित किया जाएगा.  घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने कहा कि समय पर जानकारी मिल जाने के कारण एक बड़ी घटना होते-होते टल गई है. साथ ही स्थानीय लोगों और मास्टर और गेटमेन की सतर्कता की सरहाना की. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
Fire on Train: सारण में ट्रेन के एसी कोच में लगी, दिल्ली से दरभंगा आ रही थी ट्रेन
bihar chunav 2025
BJP नीतीश कुमार के साथ कर चुकी है खेल, उनको जरूरत नहीं: मीसा भारती
Ghatshila
Ghatshila: अपने बेटे को जिताने में चंपई सोरेन ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर
bihar chunav 2025
'हमें सस्ता डेटा नहीं, बेटा बिहार में चाहिए', प्रशांत किशोर ने NDA पर साधा निशाना
Maner news
RJD उम्मीदवार भाई वीरेंद्र की प्रचार गाड़ी जब्त, परमिशन से ज्यादा लगे थे लाउडस्पीकर
hajipur accident news
Hajipur: तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, MP के 3 लोगों की मौत
Patna Mithapur flyover
Patna: मीठापुर फ्लाईओवर बंद, लोगों को करना पड़ रहा 500 मीटर की बजाय 2 KM का सफर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: एक दिन पहले तेजस्वी महुआ गए तो आज राघोपुर पहुंच रहे तेज प्रताप
Indian women's cricket team
CM नीतीश ने भारतीय टीम को दी बधाई, कहा- बेटियों की ये जीत पीढ़ियों को करेगी प्रेरित
bihar chunav 2025
'PM मोदी के डर से जलेबी भी छानी, मछली भी पकड़ी', सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर तंज