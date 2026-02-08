Advertisement
छपरा में 5 अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूटे 20 लाख, हथियार लहराते CCTV में कैद बदमाश

Chhapra Crime News: महम्मदपुर बाजार स्थित ‘गुप्ता ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार’ में रोजाना की तरह दुकान संचालक बृज बिहारी लाल गुप्ता ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे. इसी दौरान उत्तर दिशा की ओर से दो बाइक पर सवार पांच अपराधी दुकान के सामने पहुंचे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:03 PM IST

छपरा में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट
छपरा में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट

Chhapra News: छपरा में मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत महम्मदपुर एसबीआई बैंक के सामने वाली गली में रविवार को दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी है. दो बाइक पर सवार होकर पांच की संख्या में पहुंचे हथियार से लैस अपराधियों ने ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर करीब 20 लाख रुपये मूल्य के आभूषण सामग्री और नकदी की लूट कर ली. लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, महम्मदपुर बाजार स्थित ‘गुप्ता ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार’ में रोजाना की तरह दुकान संचालक बृज बिहारी लाल गुप्ता ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे. इसी दौरान उत्तर दिशा की ओर से दो बाइक पर सवार पांच अपराधी दुकान के सामने पहुंचे. सभी के हाथों में हथियार थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुकान के पास पहुंचते ही अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

इसके बाद तीन अपराधी दुकान के अंदर घुस गए जिसमें से एक अपराधी बोरा लिए हुए था,अन्य दो अपराधी बाहर पहरा देते रहे. अंदर घुसे अपराधियों ने हथियार दिखाकर दुकानदार को धमकाया और दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगदी को बोरे में भर लिया. लूटपाट के बाद सभी अपराधी फायरिंग करते हुए उत्तर दिशा की ओर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे बाजार में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी हथियार लहराते हुए दुकान में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं.

मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ 2 राजकुमार ने बताया कि महम्मदपुर बाजार में ज्वेलर्स दुकान से लूट की घटना सामने आई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है. साथ ही आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही लूट की घटना का खुलासा कर लिया जाएगा. फिलहाल, इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय व्यवसायियों में भय का माहौल बना हुआ है और वे बाजार में और अधिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें: डिलीवरी बॉय बनकर आया प्रेमी और फिर... शादीशुदा प्रेमिका के घर से बरामद हुआ शव

