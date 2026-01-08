Bihar State Highway: बिहार के इन 9 जिलों में बनेगा स्टेट हाईवे, जानें कौन-कौन जिले शामिल

Bihar State Highway: बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश में 5 प्रमुख स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है. दरअसल, बिहार राज्य पथ विकास निगम को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से प्राइस बिड इवैल्यूएशन (PBE) की अंतिम मंजूरी मिल गई है. मिली जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए एडीबी करीब 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 2900 करोड़) की वित्तीय सहायता करेगा.

बिहार पथ निर्माण विभाग ने चयनित निर्माण एजेंसियों को काम शुरू करने का आदेश (Work Order) जारी कर दिया है. 225 किलोमीटर लंबी इन सड़कों को वर्तमान सिंगल लेन से अपग्रेड कर कम से कम 2 लेन बनाया जाएगा. पथ निर्माण विभाग ने ने इन सभी 5 स्टेट हाईवे को अगले दो साल के भीतर पूरा करने का टारगेट रखा है.

सूत्रों के अनुसार, इन सभी 5 स्टेट हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है. मुजफ्फरपुर में एक हाई-लेवल ब्रिज भी शामिल है. ये सभी 5 स्टेट हाईवे बनने से बिहार के 9 जिलों को सीधा फायदा होगा. जिनमें बांका, गया, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, मुजफ्फरपुर और नवादा वासियों को सीधी सुविधा मिलेगा. बेहतर सड़कों से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों की ढुलाई और यातायात सुरक्षा में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

किस जिले में कहां बनेगा स्टेट हाइवे, जानिए

गया जिला

गया में बनगंगा, जेठियन, गहलौर और भिंडस सड़क का निर्माण किया जाएगा. जिसकी लंबाई 41.256 किलोमीटर होगी. वहीं, लागता की बात की जाए तो 361.25 करोड़ आएगी.

मुंगेर और बांका

मुंगेर से बांका के बीच असरगंज, शंभूगंज, इंगलिश मोड़, पुनसिया, धोरैया रोड का कायाकल्प होगा. इस सड़क की लंबाई 72.183 किमी होगी. लागत 701.26 करोड़ हो सकती है. यह दक्षिण बिहार की नई लाइफलाइन साबित हो सकता है.

भोजपुर

भोजपुर जिले में आरा, एकौना, खैरा, सहार रोड का निर्माण किया जाएगा. जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर होगी. अगर लागत की बात की जाए तो 373.56 करोड़ होगा. यह सोन तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए वरदान साबित हो सकता है.

सारण और सीवान

सारण और सीवान जिलों के लिए छपरा, मांझी, दरौली, गुठनी सड़क को मंजूरी दी गई है. जिसकी लंबाई 32 किमी होगी. यह सड़क 373.56 करोड़ रुपए में तैयारी होगी.

मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में हथौड़ी, अतरार, बभनगामा, औराई सड़क के साथ एक हाईलेवल ब्रिज का निर्माण भी होगा. इस सड़क की लंबाई 21 किमी होगी. 814.22 करोड़ रुपए होगी.

