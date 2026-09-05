/सारण में बाढ़ का कहर, 93 गांवों की 2.05 लाख आबादी प्रभावित, 119 नाव और 6 बोट एंबुलेंस तैनात

राज्य चुनें
सारण जिले में गंगा समेत नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जिला प्रशासन के मुताबिक जिले के 7 प्रखंडों की 33 पंचायतों के 93 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. कुल 2 लाख 5 हजार 849 लोग बाढ़ की चपेट में हैं. प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए 119 नाव और 6 बोट एंबुलेंस का परिचालन किया जा रहा है. अब तक 377 पशुओं को पशु आश्रय स्थलों में रखा गया है.
सबसे ज्यादा असर सोनपुर प्रखंड में देखने को मिल रहा है. यहां सबलपुर पूर्वी, सबलपुर पश्चिमी, सबलपुर उत्तरी, सबलपुर मध्यवर्ती, नजरमीरा, शाहपुर, खरीका भरपुरा, गंगाजल, कस्मर, सैदपुर, हासिलपुर, रसूलपुर, शिकारपुर, जहांगीरपुर, नयागांव और कल्याणपुर पंचायतों के 65 गांवों की करीब 1 लाख 30 हजार आबादी प्रभावित है. यहां 55 नाव और 2 बोट एंबुलेंस चल रही हैं. एक सामुदायिक रसोई में अब तक 1,056 लोगों को भोजन कराया गया है. दो पशु आश्रय स्थलों में 101 पशुओं को रखा गया है, जबकि प्रभावित परिवारों के बीच 1,200 पॉलिथीन शीट बांटी गई हैं.
सदर छपरा प्रखंड में कोटवा पट्टी रामपुर, बरहरा महाजी, रायपुर और बिनगांवा तथा आंशिक रूप से मूसेपुर, डुमरी और चिरांद पंचायत प्रभावित हैं. यहां 9 गांवों की 54,328 आबादी प्रभावित है. राहत के लिए 30 नाव और 2 बोट एंबुलेंस तैनात हैं. एक पशु आश्रय स्थल में 101 पशुओं को आश्रय दिया गया है.
दिघवारा प्रखंड में अकिलपुर और रामपुर आमी पंचायत के 11 गांवों की 17,442 आबादी बाढ़ से प्रभावित है. यहां 21 नाव और एक बोट एंबुलेंस चल रही है. दो पशु आश्रय स्थलों में 28 पशुओं को रखा गया है और 450 पॉलिथीन शीट बांटी गई हैं.
इसी प्रखंड में माही नदी के दायां तटबंध में करीब 12 मीटर की टूटान हुई है. शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे पानी के अत्यधिक दबाव के कारण तटबंध टूटा. सूचना मिलते ही प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. तटबंध की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर जारी है. अकिलपुर में एसडीआरएफ की टीम तैनात है और एनडीआरएफ की टीम भी राहत-बचाव के लिए पहुंच रही है. तटबंध टूटने से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.
गरखा प्रखंड में मौजमपुर और इटवा पंचायत के 4 गांवों की 1,179 आबादी प्रभावित है. यहां 2 नाव चल रही हैं. एक पशु आश्रय स्थल में 85 पशुओं को रखा गया है, जबकि 95 पॉलिथीन शीट वितरित की गई हैं.
रिविलगंज नगर पंचायत का क्षेत्र भी आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित है. यहां करीब 2 हजार आबादी प्रभावित बताई गई है. राहत-बचाव के लिए 6 नाव और एक बोट एंबुलेंस परिचालित हैं. एक पशु आश्रय स्थल में 44 पशुओं को आश्रय दिया गया है.
मकेर प्रखंड में बाघाकोल पंचायत का एक गांव प्रभावित है और करीब 300 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. यहां 5 नाव चल रही हैं. 18 पशुओं को आश्रय दिया गया है और 20 पॉलिथीन शीट बांटी गई हैं.
दरियापुर प्रखंड में मगरपाल, बेला परमौला और अकबरपुर पट्टीपुल पंचायत के 3 गांव प्रभावित हैं. यहां करीब 600 आबादी बाढ़ से प्रभावित है. प्रभावित परिवारों के बीच अब तक 200 पॉलिथीन शीट वितरित की गई हैं.
प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों के बीच पॉलिथीन शीट, सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री का वितरण जारी है. डुमरी, डोरीगंज और चिरांद समेत गंगा के दूसरी ओर स्थित कुछ पंचायतों में भी राहत सामग्री और नाव की व्यवस्था की गई है.
जिला और प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रहे हैं. जिला प्रशासन ने लोगों से घबराने से बचने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और राहत-बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं.
रिपोर्ट: राकेश सिंह