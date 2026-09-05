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सारण में बाढ़ का कहर, 93 गांवों की 2.05 लाख आबादी प्रभावित, 119 नाव और 6 बोट एंबुलेंस तैनात

Saran Flood: बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मेडिकल टीमों को लगाया गया है. रिविलगंज में 3, सदर छपरा में 6, दिघवारा में 3, सोनपुर में 6 और मकेर में एक मेडिकल टीम लगातार काम कर रही है. मोबाइल मेडिकल टीमों की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित प्रसव भी कराया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:24 PM IST
सारण में बाढ़ का कहर, 93 गांवों की 2.05 लाख आबादी प्रभावित, 119 नाव और 6 बोट एंबुलेंस तैनात
Image Credit: सारण में बाढ़ का कहर (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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