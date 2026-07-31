'दोस्त, सीमेंट ले आओ...' बुलावा भेजकर कमरे में मारी गोली, सारण में हैरान करने वाली वारदात

सीमेंट की बोरी पहुंचाने पहुंचा था घर, वहीं मारी गोली

घायल सूरज कुमार सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि फुलवरिया निवासी उसका दोस्त विकास कुमार सिंह अपने घर में टाइल्स लगवा रहा था. इसी दौरान विकास ने उसे फोन कर अपने घर एक बोरी सीमेंट पहुंचाने को कहा. सूरज सीमेंट लेकर उसके घर पहुंचा. दोनों एक कमरे में बैठे थे, तभी अचानक विकास ने पिस्टल निकाली और उसके दाहिने पैर पर गोली चला दी. गोली पैर को आर-पार करते हुए निकल गई. गोली लगते ही सूरज जमीन पर गिर पड़ा और आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ-2 राज कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच की.