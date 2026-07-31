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'दोस्त, सीमेंट ले आओ...' बुलावा भेजकर कमरे में मारी गोली, सारण में हैरान करने वाली वारदात

Saran News: सारण में एक दोस्त ने अपने दोस्त को गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि सूरज कुमार सिंह को उसके दोस्त ने फोन करके बुलाया और गोली मार दी. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:18 PM IST
'दोस्त, सीमेंट ले आओ...' बुलावा भेजकर कमरे में मारी गोली, सारण में हैरान करने वाली वारदात
Image Credit: (Z News) मांझी में दोस्त ने ही दोस्त के पैर में मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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