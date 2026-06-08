Saran News: सारण जिले में प्रेम-प्रसंग को लेकर टावर पर चढ़ने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के ब्रिटिश स्ट्रीट स्थित विनोद सिंह के टावर का है, जहां सोमवार को एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से मिलने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.