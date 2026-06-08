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'मुझे मेरे प्रेमी से मिलाओ, नहीं तो...', मिलने की जिद में लड़की चढ़ी मोबाइल टावर पर, लगाई जान की बाजी

Saran Latest News: छपरा में इश्क, जिद और मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला समाने आया है. यहां पर प्रेमी से मिलने की जिद में एक नाबालिग लड़की ने जान की बाजी लगा दी. वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई.

Written ByRakesh SinghEdited By:Shailendra
Published: Jun 08, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:53 PM IST
'मुझे मेरे प्रेमी से मिलाओ, नहीं तो...', मिलने की जिद में लड़की चढ़ी मोबाइल टावर पर, लगाई जान की बाजी
Image Credit: प्रेमी से मिलने की जिद में नाबालिग ने लगाई जान की बाजी

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