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Saran News: सारण जिले में प्रेम-प्रसंग को लेकर टावर पर चढ़ने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के ब्रिटिश स्ट्रीट स्थित विनोद सिंह के टावर का है, जहां सोमवार को एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से मिलने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.
बताया जा रहा है कि लड़की स्थानीय दलित बस्ती की रहने वाली है. हालांकि, उसकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लड़की टावर पर चढ़कर अपने प्रेमी से मिलाने की मांग कर रही थी और काफी देर तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.
सूचना मिलने के बाद बनियापुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई. प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि सारण जिले में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
बता दें कि इससे पहले भी बनियापुर में टावर पर चढ़ी एक युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. बावजूद इसके प्रेम-प्रसंग में टावर पर चढ़ने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं.
प्रशासन का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल संबंधित व्यक्ति की जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि आम लोगों और बचावकर्मियों के लिए भी चुनौती बन जाती है.