/सारण के किडनी रोगियों के लिए खुशखबरी! मढ़ौरा में डायलिसिस सेवा शुरू, सीएम ने किया वर्चुअल शुभारंभ

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सारण जिले के मढ़ौरा अनुमंडलीय अस्पताल में किडनी मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी सौगात दी गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वर्चुअल शुभारंभ के साथ अस्पताल में डायलिसिस सेवा की शुरुआत हो गई है. अब मढ़ौरा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को डायलिसिस के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिलने से मरीजों का समय और आर्थिक खर्च दोनों बचेंगे.
मुख्यमंत्री की तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर में डायलिसिस सेवाओं के शुभारंभ के दौरान मढ़ौरा अनुमंडलीय अस्पताल में नवस्थापित डायलिसिस वार्ड का उद्घाटन मढ़ौरा के डीसीएलआर धनंजय त्रिपाठी ने फीता काटकर किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, अस्पताल कर्मी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
अस्पताल प्रशासन ने बताया कि डायलिसिस सेवा शुरू होने से मढ़ौरा अनुमंडल समेत आसपास के कई प्रखंडों के किडनी मरीजों को अब अपने क्षेत्र में ही नियमित और सुविधाजनक उपचार मिल सकेगा. इससे मरीजों और उनके परिजनों को बार-बार बाहर जाने की परेशानी से राहत मिलेगी. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और सरकार और स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास की सराहना की.
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वीरेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है. डायलिसिस सेवा शुरू होने से किडनी रोगियों को समय पर उपचार मिलेगा और उन्हें काफी राहत होगी.
रिपोर्ट: राकेश सिन्हा