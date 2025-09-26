Advertisement
कितने लोग हैं जो परिवार के लिए किडनी दान करते हैं? रोहिणी आचार्य पर पहली बार खुलकर बोले तेजस्वी यादव

Lalu Family: रोहिणी आचार्य की नाराजगी तब सामने आई थी, जब उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा की बस के फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव का फोटो वाला पोस्ट अपने हैंडल से शेयर किया था. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपने हैंडल से सभी को अनफॉलो कर दिया और उसके बाद उनके सिंगापुर लौटने की भी खबरें आईं. उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने पहली बार उन पर कुछ कहा है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:57 PM IST

Bihar Politics: 'रोहिणी दीदी हमारी बड़ी बहन हैं. उन्होंने हमें पाला-पोसा है. बड़ा किया है. आज कितने लोग हैं जो परिवार के किसी को किडनी दान करते हैं. रोहिणी दीदी ने मिसाल कायम की है.' बिहार अधिकार यात्रा की बस के फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने और उसके बाद रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरों के बाद शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने खुलकर इस पर बात की. तेजस्वी यादव ने कहा, रोहिणी दीदी के राजनीति में आने के लिए छपरा की जनता ने ही चाह रखी थी और कार्यकर्ताओं की इच्छाओं की पूरी करते हुए लालूजी ने उनको छपरा से लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा था. 

तेजस्वी यादव ने कहा, जब रोहिणी दीदी को छपरा से टिकट दिया गया था, तब सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी ने किडनी लेकर टिकट दिया है. यह एक मां, बहन और बेटी के लिए किस तरह की भाषा है? यही भाजपा की संस्कृति है. तेजस्वी बोले, अभी भी रोहिणी दीदी पार्टी को मजबूत करने में और मुझे आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं. कुछ लोग फेसबुक पर ट्रोलर होते हैं. मुझको भी गाली देते हैं, लालूजी को भी गाली देते हैं लेकिन हमारी बहनों पर उंगली उठाना ठीक बात नहीं है. किसी की भी मां, बहन और बेटी पर लांछन लगाना गलत बात है. 

उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी की इच्छा कभी भी अपने स्वार्थ में नहीं, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में रही है. टिकट लेना और देना, राज्यसभा या लोकसभा या कोई पद पाना कभी भी रोहिणी दीदी की इच्छा नहीं रही. छपरा की जनता चाहती थी कि लालूजी की सीट से वो चुनाव लड़े, जिन्होंने लालूजी को जीवनदान दिया है. 

20 वर्ष से बिहार को बर्बाद कर रहे सरकार को हटाना एकमात्र लक्ष्य है
अमित शाह के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा,अमित शाह के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है चुनाव महत्वपूर्ण है इसलिए यहां पर आ रहे हैं.

महिला रोजगार याजना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, यह सरकार नकल कर रही है. नरेंद्र मोदी जी एक पैसा केंद्र का नहीं दिए हैं. राज्य सरकार का पैसा है महिला रोजगार योजना में और बिहार की महिला अक्ल में नंबर वन है लेकिन सरकार नकल में नंबर वन है. 

उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले जो करना है कर लें, लेकिन चुनाव के बाद समस्या होगी. बिहार की जनता सब जान रही है. बीजेपी के लोगों को गलतफहमी है, विधि व्यवस्था को लेकर दिनदहाड़े यहां पर महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं. हमारे घर के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने गोलियां चल रही हैं, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे. 

तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग जंगलराज की बात करते हैं, लेकिन यहां मंत्री पत्रकार को पीट रहा है. यह जंगल राज नहीं तो क्या है? 2005 से पहले कोई मंत्री किसी पत्रकार को ऐसे गालियां देता था? नेता विरोधी दल को एफआईआर कराने के लिए जाना पड़ता है. 17-18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से बाहर निकलना बंद कर दी थीं? एनडीए यह सब अफवाह फैलाती है. आपस में लड़ना, माहौल खराब करना, नफरत की राजनीति और नकारात्मक भाव, यही नरेंद्र मोदी की पहचान है.

