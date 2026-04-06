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छपरा में लड़की के साथ खेत में जदयू नेता कर रहे थे गंदा काम! वीडियो वायरल

Saran News: सारण में जदयू नेता गामा सिंह का एक वीडियो लड़की के साथ वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह आपत्तिजनक हालात में नजर आ रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:03 PM IST

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मढ़ौरा में लड़की के साथ खेत मे जदयू नेता का वीडियो वायरल
मढ़ौरा में लड़की के साथ खेत मे जदयू नेता का वीडियो वायरल

JDU Leader Gama Singh: सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक खेत के पास दीवार की आड़ में एक व्यक्ति, जिसे स्थानीय लोग जदयू प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह बता रहे हैं, एक लड़की को अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान कुछ युवक पीछे से वीडियो बना रहे हैं और सवाल करते सुनाई दे रहे हैं कि लड़की को कौन ले जा रहा है?

वीडियो में यह भी सुनाई देता है कि कुछ युवक गामा सिंह का नाम ले रहे हैं. इसी बीच लड़की उन युवकों का विरोध करती है और पत्थर उठाकर उनकी ओर बढ़ती है, जिसे बाद में मामला शांत कराया जाता है. वहीं, वीडियो में दिख रहा व्यक्ति चेहरा ढककर वहां से निकलता नजर आता है.

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वीडियो वायरल होने के बाद गामा सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि कुछ युवक उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर लड़की को बचाने का प्रयास किया. उन्होंने इसे साजिश करार दिया है. लड़की भी जदयू नेता के पक्ष में बोल रही है.

हालांकि, इस पूरे मामले में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. अगर नेता लड़की को बचा रहे थे, तो आरोपित युवकों की पहचान क्यों नहीं कराई गई? वीडियो में मौजूद युवक बार-बार सवाल क्यों कर रहे थे? घटना के बाद पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई?

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कोई इसे गंभीर मामला बता रहा है, तो कोई नेता की सफाई पर सवाल उठा रहा है. फिलहाल, यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

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