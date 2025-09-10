Bihar Chunav 2025: 'क्रिकेट, डांस और राजनीति में भी फेल तेजस्वी', जदयू MLC नीरज कुमार का तंज
Bihar Chunav 2025: 'क्रिकेट, डांस और राजनीति में भी फेल तेजस्वी', जदयू MLC नीरज कुमार का तंज

JDU MLC Neeraj Kumar on Tejashwi Yadav: जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी बैक बेंचर हैं, तो लालू को कैदी रत्न मिलना चाहिए. वहीं, प्रशांत किशोर पर कहा कि वह उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 03:51 PM IST

नीरज कुमार, नेता, जदयू
Bihar Politics: सारण के छपरा में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस दौरान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव क्रिकेट में फेल, डांस में फेल और राजनीति में भी फेल साबित हुए हैं. 

'लालू को कैदी रत्न का सम्मान मिलना चाहिए'
उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव हलफनामे में उम्र का घोटाला किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव से 6 महीने 13 दिन बड़ा बताया गया है. लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि लालू को कैदी रत्न का सम्मान मिलना चाहिए, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है.

'प्रशांत किशोर नहीं अशान्त किशोर'
प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेलंगाना के कंपनियों से पैसा लेते है, यह प्रशांत किशोर नहीं अशान्त किशोर है, उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले है. 

यह भी पढ़ें: 'देश में 80% हिंदू हैं, बीजेपी को वोट मिले 36%',पीके ने बताया कैसे हराएंगे भाजपा को?

मुझे पर हिम्मत है तो केस करें तेजस्वी यादव- नीरज कुमार
जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कई घोटालों में आरोपी तेजस्वी को अगर हिम्मत है तो उन पर मानहानि का केस दर्ज करें.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें:मुसलमानों को किरासन की तरह यूज कर रहे लालू, अल्लाह के बदले दिखा रहे BJP का डर: पीके

bihar chunav 2025

