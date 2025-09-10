Bihar Chunav 2025: 'क्रिकेट, डांस और राजनीति में भी फेल तेजस्वी', जदयू MLC नीरज कुमार का तंज

Bihar Politics: सारण के छपरा में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस दौरान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव क्रिकेट में फेल, डांस में फेल और राजनीति में भी फेल साबित हुए हैं.

'लालू को कैदी रत्न का सम्मान मिलना चाहिए'

उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव हलफनामे में उम्र का घोटाला किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव से 6 महीने 13 दिन बड़ा बताया गया है. लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि लालू को कैदी रत्न का सम्मान मिलना चाहिए, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है.

'प्रशांत किशोर नहीं अशान्त किशोर'

प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेलंगाना के कंपनियों से पैसा लेते है, यह प्रशांत किशोर नहीं अशान्त किशोर है, उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले है.

मुझे पर हिम्मत है तो केस करें तेजस्वी यादव- नीरज कुमार

जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कई घोटालों में आरोपी तेजस्वी को अगर हिम्मत है तो उन पर मानहानि का केस दर्ज करें.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

