'...तो आपकी पार्टी में 4 नचनियां क्यों?' खेसारी लाल यादव का सम्राट चौधरी को करारा जवाब

Khesari Lal Yadav on Samrat Chaudhary: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है. अब भोजपुरी एक्टर-सिंगर और छपरा सीट से राजद के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार किया है.

दरअसल, सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को 'नाचने वाला' कहकर तंज कसा था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि पहले सम्राट चौधरी अपने घर में झांककर देखें और बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी में चार 'नचनियां' को टिकट क्यों दिया है?

खेसारी ने आगे कहा कि सम्राट भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए. वो जैसे घर और माहौल से आते हैं, वैसे ही बोलते हैं. लेकिन मेरी परवरिश और संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं उनके बारे में कुछ गलत कहूं.

खेसारी लाल यादव ने बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अब तक वास्तविक विकास नहीं हुआ है, इसलिए सब कुछ शुरुआत से करना होगा. उन्होंने कहा कि हम मरते दम तक बिहार के विकास के लिए काम करेंगे. मैं अपने क्षेत्र छपरा का चेहरा बदल दूंगा.

जब उनसे पूछा गया कि जीतने के बाद वे क्या बदलाव लाना चाहेंगे, तो खेसारी ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. हमें बिहार में शुरुआत से शुरुआत करनी है. मैं आखिरी सांस तक इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा.

वहीं, भोजपुरी गानों में अश्लीलता के आरोपों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ मनोरंजन है. मेरे गानों का छपरा के विकास से कोई लेना-देना नहीं है. लोगों को मनोरंजन चाहिए और मैं वही करता हूं.

इनपुट: आईएएनएस

