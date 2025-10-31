Advertisement
'आज बदतर स्थिति में है पूरा इलाका', छपरा की गलियों का जमा पानी दिखाकर खेसारी ने NDA पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: खेसारी लाल यादव ने छपरा के रिहायशी इलाके का वीडियो शेयर कर एनडीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बारिश में छपरा का हाल ऐसा ही हो जाता है, यहां के लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:20 PM IST

Bihar Chunav 2025: भोजपुरी के सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव के गाने सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ाते हैं और उनके गानों के बिना यूपी-बिहार की शादी अधूरी लगती है, लेकिन फिलहाल वे अपने गानों से ज्यादा सिंगर अपने चुनाव प्रचार में बिजी हैं. खेसारी राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से छपरा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं. पहले चरण के चुनाव में 5 दिन का समय बाकी है, उससे पहले ही खेसारी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है. खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए चुनावी रण में पूरी मेहनत कर रहे हैं और छपरा के अलग-अलग शहरों और गांवों में जाकर जनसभा कर रहे हैं. 

छपरा के रिहायशी इलाके का वीडियो किया शेयर
उन्होंने सोशल मीडिया पर छपरा के रिहायशी इलाके का वीडियो शेयर किया है, जिसमें सड़क पर पानी भरा है. खेसारी के साथ वीडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं. सिंगर एनडीए सरकार पर काम न करने का आरोप लगाते हुए कहते हैं, 'बारिश में छपरा का हाल ऐसा ही हो जाता है, यहां के लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं. 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन रिहायशी इलाका घर होने के बाद भी इतनी बुरी व्यवस्था है.' खेसारी जनता से वादा करते हैं कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो जरूर इस समस्या का निवारण करेंगे. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'आज बदतर स्थिति में है पूरा छपरा. छपरा में सबसे पहले बेसिक सुविधाओं की बहाली करेंगे और फिर विकास के मार्ग प्रशस्त करेंगे. ईवीएम पर लालटेन का बटन दबाकर अपने बेटे और भाई को विजयी बनाएं. सिंगर के फैंस उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं.'

चुनावी रण में कूदते ही खेसारी लाल यादव पर निरहुआ और मनोज तिवारी ने जमकर जुबानी वार किया था. निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को कुएं का मेंढक बताया और कहा कि 'जब हम सांसद होकर जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो विधायक बनकर क्या कर लेंगे? खेसारी खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर का विरोध करते हैं. एक कृष्ण वंशज होकर राम का विरोध कैसे किया जा सकता है?' बता दें कि पहले खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी पर निशाना साधा था. खेसारी का कहना था कि निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्रों से जनता के लिए कोई काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि 'ये सवाल मत करिए कि जब ये लोग सांसद होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं विधायक होकर क्या कर लूंगा. मैं इन लोगों से अलग हूं और जनता के बीच आकर काम करूंगा.'

-आईएएनएस

