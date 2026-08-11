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छपरा में पुलिस का एक्शन: रामगढ़ से बुलाकर 2 चालकों का किया अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी... 4 गिरफ्तार

छपरा में ट्रांसपोर्ट के काम के बहाने छपरा बुलाकर झारखंड के दो लोगों का अपहरण कर लिया गया. उनसे 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. पुलिस ने छपरा में अपहरण के इस सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:16 PM IST
छपरा में पुलिस का एक्शन: रामगढ़ से बुलाकर 2 चालकों का किया अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी... 4 गिरफ्तार
Image Credit: छपरा: ट्रांसपोर्ट के काम के बहाने बुलाकर किडनैपिंग, पुलिस ने 4 को दबोचा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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