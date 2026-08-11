/छपरा में पुलिस का एक्शन: रामगढ़ से बुलाकर 2 चालकों का किया अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी... 4 गिरफ्तार

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छपरा में ट्रांसपोर्ट के काम के बहाने बुलाकर अपहरण करने और फिर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है. फिरौती के बदलने परिजनों से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कुछ आरोपी वहां से भाग निकलें. फिर भी पुलिस ने चार आरोपियों को दबोच लिया. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
जानें क्या है पूरा मामला?
छपरा में ट्रांसपोर्ट के काम के बहाने झारखंड के रामगढ़ से बुलाए गए दो लोगों का अपहरण कर उनके परिजनों से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया. अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपहृतों को सकुशल बरामद कर लिया. मिली जानकारी के अनुसार, आशीष कुमार चौधरी और राकेश कुमार दत्ता को ट्रांसपोर्ट के काम के सिलसिले में झारखंड के रामगढ़ से छपरा बुलाया गया था.
परिजनों से मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती
दोनों को छपरा कचहरी के पास से स्कॉर्पियो में बैठाया गया और इसके बाद जवईनियां स्थित एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया गया. बदमाशों ने दोनों के परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जवईनियां में छापेमारी कर दोनों अपहृतों को सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस ने इस मामले में जवईनियां निवासी आशुतोष कुमार, बहुआरा निवासी हर्षित कुमार एवं राहुल कुमार तथा पूर्णाडीह निवासी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है.
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, चार मोबाइल फोन, एक फाइटर और अपहरण में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो बरामद की है. हालांकि, पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस की ओर से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी देने से फिलहाल परहेज किया जा रहा है.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह