/छपरा में पुलिस का एक्शन: रामगढ़ से बुलाकर 2 चालकों का किया अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी... 4 गिरफ्तार

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, चार मोबाइल फोन, एक फाइटर और अपहरण में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो बरामद की है. हालांकि, पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस की ओर से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी देने से फिलहाल परहेज किया जा रहा है.