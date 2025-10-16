Advertisement
तेज प्रताप की साली को तेजस्वी ने बनाया RJD का बड़ा हथियार! परसा सीट से दिया टिकट, बढ़ी सियासी हलचल

Parsa Assembly Seat: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. बिहार में चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है, वहीं इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव से पहले सभी पार्टियां विधानसभा सीट से अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं. इसी क्रम में राजद ने बड़ा दांव खेला है. बता दें कि राजद ने तेज प्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय को छपरा जिले की परसा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:56 PM IST

Parsa Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है. इसी क्रम में RJD ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है. बता दें कि RJD ने तेज प्रताप यादव की साली को टिकट दिया है, जिनका नाम डॉ. करिश्मा राय है. RJD ने करिश्मा को छपरा जिले की परसा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. RJD का ये फैसला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. साथ ही, यह लालू परिवार और चंद्रिका राय (तेज प्रताप के ससुर) परिवार के पुराने रिश्तों की खटास को खत्म कर एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. 

जानें करिश्मा राय के बारे में-
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय, बिहार के पूर्व CM स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं. वो JDU नेता चंद्रिका राय की भतीजी और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं. यानी एक तरह से वो रिश्ते में तेज प्रताप की साली लगती है. करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट है. वो पिछले कुछ सालों से RJD महिला मोर्चा में काम कर रही थी. साथ ही, करिश्मा दानापुर और परसा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही थीं. वो पार्टी के कार्यक्रमों में भी लगतार सक्रिय रही है, जिसने उनकी भागीदारी को स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिली है. 

पारिवारिक विवाद खत्म करने की कोशिश
तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी ने एक समय में लालू यादव और चंद्रिका राय परिवार को एक माला में पिरो दिया था, लेकिन दोनों की शादी अधिक समय तक न चल सकी. बता दें कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या का तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. विवाद होने के बाद चंद्रिका राय ने JDU का दामन थाम लिया और तब से दोनों परिवारों के बीच सब कुछ बिखरा हुआ है. ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने करिश्मा राय को टिकट देकर परिवार में पड़े दरार को खत्म करने का प्रयास किया है. 

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने पहली लिस्ट में कुल 31 उम्मीदवारों के नाम हैं. इस लिस्ट में पार्टी ने 'माय समीकरण' को ध्यान में रखते हुए यादव-मुस्लिम समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है. राघोपुर से तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है.

