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छपराः वकील पिता-पुत्र हत्याकांड के गवाह की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने सड़क जाम करके किया प्रदर्शन

Chhapra Murder: छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वकील पिता-पुत्र हत्याकांड के गवाह पंकज कुमार राय की गोली मार कर हत्या कर दी गई. मृतक के परिजनों ने बताया कि पंकज राय अपने भाई के साथ बगल के गांव में एक शादी समारोह से लौट रहे थे. इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी.

Written ByRAKESH KUMAR SINGHEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:14 AM IST
छपराः वकील पिता-पुत्र हत्याकांड के गवाह की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने सड़क जाम करके किया प्रदर्शन
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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