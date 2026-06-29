/छपराः वकील पिता-पुत्र हत्याकांड के गवाह की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने सड़क जाम करके किया प्रदर्शन

Lawyer Father-Son Murder Case Witness Murder: सारण जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद देखने को मिल रहे हैं. यहां मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में रविवार (28 जून) की देर रात अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए दोहरे हत्याकांड के एक गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जानकारी के अनुसार, दिनांक 28/29 जून की रात करीब 12:20 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मेथवलिया चौक से चनचौरा जाने वाली सड़क पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ी है. सूचना मिलते ही गश्ती दल मौके पर पहुंचा, जहां दो युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. दोनों की पहचान मेथवलिया गांव निवासी पंकज राय एवं मनीष कुमार के रूप में हुई.