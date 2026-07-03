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सारण का रिविलगंज थाना बना विवाह मंडप! खाकी की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े ने लिए सात फेरे, गवाह बने दोनों परिवार

Saran News: रिविलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जासा के टोला गांव निवासी गौतम मांझी के पुत्र मंजी मांझी और दिनानाथ मांझी की पुत्री झुनी कुमारी के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहा था. लेकिन एक महीने पूर्व दोनों घर छोड़ कर फरार हो गए थे.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:18 PM IST
सारण का रिविलगंज थाना बना विवाह मंडप! खाकी की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े ने लिए सात फेरे, गवाह बने दोनों परिवार
Image Credit: (Z News) सारण के रिविलगंज थाने में प्रेमी युगल ने लिए सात फेरेSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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