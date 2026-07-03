/सारण का रिविलगंज थाना बना विवाह मंडप! खाकी की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े ने लिए सात फेरे, गवाह बने दोनों परिवार

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सारण जिले के रिविलगंज थाना परिसर उस समय विवाह मंडप में तब्दील हो गया, जब प्रेम प्रसंग के कारण घर छोड़कर फरार हुए एक युवक और युवती का विवाह पुलिस, दोनों परिवारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में हिंदू रीति- रिवाज से संपन्न कराया गया. हालांकि, आमतौर पर विवादों के निपटारे के लिए चर्चित रहने वाला थाना परिसर इस बार दो परिवारों के मिलन और एक नई शुरुआत का साक्षी बन गया है.
जानकारी के अनुसार, रिविलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जासा के टोला गांव निवासी गौतम मांझी के पुत्र मंजी मांझी और दिनानाथ मांझी की पुत्री झुनी कुमारी के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहा था. लेकिन एक महीने पूर्व दोनों घर छोड़ कर फरार हो गए थे. हाल ही में दोनों के गांव लौटने पर युवती के परिजनों ने रिविलगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को थाना बुलाया.
थाना परिसर में दोनों पक्षों के परिजनों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में काफी देर तक बातचीत हुई. इस दौरान युवक और युवती ने स्पष्ट रूप से एक- दूसरे के साथ अपनी मर्जी से जीवन बिताने की इच्छा जताई और विवाह करने की सहमति दी. पुलिस ने दोनों के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें दोनों बालिग पाए गए. इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में विवाह कराने का निर्णय लिया गया. शिव मंदिर में पंडित गणेश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी धार्मिक रस्में संपन्न कराईं. वर-वधू ने एक- दूसरे को वरमाला पहनाई, सात फेरे लिए और जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया.
विवाह संपन्न होने के बाद दोनों परिवारों ने नवदंपती को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. इस अवसर पर रिविलगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि मुकेश कुमार यादव उर्फ सोनू यादव, वार्ड पार्षद मनोज कुमार चौधरी, रिविलगंज थाने के थानाध्यक्ष राजीव कुमार, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. थाना परिसर में संपन्न हुई यह अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही. लोगों ने इसे सामाजिक सहमति, पुलिस की सकारात्मक पहल और दो परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान का उदाहरण बताया है.
रिपोर्ट: राकेश सिंह