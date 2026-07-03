/सारण का रिविलगंज थाना बना विवाह मंडप! खाकी की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े ने लिए सात फेरे, गवाह बने दोनों परिवार

थाना परिसर में दोनों पक्षों के परिजनों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में काफी देर तक बातचीत हुई. इस दौरान युवक और युवती ने स्पष्ट रूप से एक- दूसरे के साथ अपनी मर्जी से जीवन बिताने की इच्छा जताई और विवाह करने की सहमति दी. पुलिस ने दोनों के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें दोनों बालिग पाए गए. इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में विवाह कराने का निर्णय लिया गया. शिव मंदिर में पंडित गणेश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी धार्मिक रस्में संपन्न कराईं. वर-वधू ने एक- दूसरे को वरमाला पहनाई, सात फेरे लिए और जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया.