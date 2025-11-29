Advertisement
मढ़ौरा चीनी मिल को एक साल में चालू करने की तैयारी, सरकार ने दिया आश्वासन

बिहार सरकार ने बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसी क्रम में मढ़ौरा चीनी मिल, जो लगभग 30 वर्षों से बंद है, अगले एक साल के भीतर चालू की जाएगी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री दिलीप जयसवाल ने आश्वस्त किया है कि मिल के शुरू होने से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:36 PM IST

Trending Photos

मढ़ौरा चीनी मिल को एक साल में चालू करने की तैयारी तेज
बिहार में नई सरकार बनने के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है. सरकार ने राज्य की नौ बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने के साथ 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की भी घोषणा की है. इस फैसले ने मढ़ौरा के लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है, क्योंकि यहां की चीनी मिल करीब तीन दशकों से बंद है. लोग लंबे समय से इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे.

मढ़ौरा के दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि मढ़ौरा चीनी मिल को एक वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया के साथ चालू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार ने मिल से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है. उन्होंने मढ़ौरा की जनता को भरोसा दिलाया कि अब वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री दिलीप जयसवाल ने भी कहा कि सरकार इस मिल को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. मढ़ौरा चीनी मिल को भी उसी योजना के तहत प्राथमिकता दी जा रही है.

मढ़ौरा चीनी मिल के दोबारा शुरू होने से इलाके की पुरानी पहचान "उद्योग नगरी" लौटने की उम्मीद है. स्थानीय किसानों और मजदूरों के बकाया भुगतान का रास्ता भी साफ होगा. गन्ना खेती को नई दिशा मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही स्थानीय बाजार और कारोबार को भी मजबूती मिलेगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी. उपमुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया. तकनीकी टीमों को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सरकार चाहती है कि प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो.

इनपुट- राकेश कुमार सिंह

